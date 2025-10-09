  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chimie Clariant a investi 100 millions de francs dans un site en Chine

ATS

9.10.2025 - 08:17

Le chimiste de spécialités Clariant a bouclé l'extension de son usine de Daya Bay, dans le sud de la Chine. Les travaux, devisés à 100 millions de francs, ont permis d'ajouter une deuxième ligne de production, qui sera opérationnelle en novembre.

Face à une demande croissante pour les solutions ignifuges, Clariant étoffe ses capacités de production en Chine (archives).
Face à une demande croissante pour les solutions ignifuges, Clariant étoffe ses capacités de production en Chine (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 08:17

09.10.2025, 08:25

Cet investissement vise à renforcer les capacités de production de Clariant, qui face à une demande croissante de solutions ignifuges «plus durables» en Asie et dans le monde, indique le groupe bâlois jeudi. Ces produits sont notamment recherchés dans le secteur de la mobilité électrique, dont l'expansion continue.

Les plus lus

«Occasion unique», «réussite», «profond soulagement»: les principales réactions
La chaîne de Trump interviewe un invité masqué – Mais quelque chose cloche
Poussé dans le dos, un joueur se brise le cou contre un panneau publicitaire
Vaud: 3 frs le «nude», 150 frs le rapport sexuel – Il attirait des mineures avec de l'argent
«L'inconscience d'une seule personne a causé l'un des pires incendies»
«Ordures»: une réunion tourne au déchaînement anti-presse