Le géant américain des sodas Coca-Cola a annoncé mardi des résultats pour le troisième trimestre meilleurs qu'escompté et a confirmé ses prévisions pour l'année complète, contentant Wall Street.

Keystone-SDA ATS

De juillet à septembre, le groupe d'Atlanta (Géorgie) a généré un chiffre d'affaires de 12,46 milliards de dollars (9,71 milliards de francs) là où le consensus des analystes de FactSet tablait sur 12,41 milliards.

Cela représente une hausse de 5% sur un an, a indiqué le groupe dans un communiqué publié mardi. Le bénéfice net a aussi grimpé et dépassé les attentes: il ressort à 3,70 milliards de dollars, un bond de 29% par rapport à la même période en 2024.

Rapporté par action et à données comparables, mesure privilégiée par les marchés, il s'établit à 82 cents (+6%). «Bien que le contexte général reste difficile, nous avons su faire preuve de souplesse», a assuré James Quincey, le patron du groupe, cité dans le communiqué.

Les ventes de boissons gazeuses sont restées stables malgré le bond observé pour le Coca Zéro (+14%), qui a poursuivi la nette progression observée ses derniers mois. Le segment des jus et produits laitiers (Minute Maid, Innocent, Fairlife) a décliné de 3% en raison des contre-performances en Asie-Pacifique.

En revanche les eaux, boissons énergisantes et les thés (Dasani, Powerade, Fuze Tea) ont été en croissance (+3%). Par région, l'Europe-Afrique-Moyen-Orient (avec un chiffre d'affaires en hausse de 10% sur un an) et l'Asie-Pacifique (+11%) ont tiré la croissance du groupe.

L'Amérique latine a, elle, généré un chiffre d'affaires en recul (-4%) et souffert d'importants effets de change. James Quincey s'est dit «convaincu» que Coca-Cola pourra atteindre ses objectifs pour l'année 2025.

Le géant des boissons non-alcoolisées n'a pas fait évoluer ses prévisions, confirmant attendre, entre autres, un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 6% sur l'exercice fiscal complet. Le groupe estime pouvoir «gérer» les évolutions de la «dynamique commerciale mondiale» grâce à des activités «principalement locales». Ces performances financières ont été bien reçues à Wall Street. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action prenait 2,61% à 70,25 dollars.