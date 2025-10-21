  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Economie Coca-Cola dépasse les attentes au troisième trimestre

ATS

21.10.2025 - 18:20

Le géant américain des sodas Coca-Cola a annoncé mardi des résultats pour le troisième trimestre meilleurs qu'escompté et a confirmé ses prévisions pour l'année complète, contentant Wall Street.

Le bénéfice net a aussi grimpé et dépassé les attentes: il ressort à 3,70 milliards de dollars, un bond de 29% par rapport à la même période en 2024. (archive)
Le bénéfice net a aussi grimpé et dépassé les attentes: il ressort à 3,70 milliards de dollars, un bond de 29% par rapport à la même période en 2024. (archive)
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 18:20

21.10.2025, 18:24

De juillet à septembre, le groupe d'Atlanta (Géorgie) a généré un chiffre d'affaires de 12,46 milliards de dollars (9,71 milliards de francs) là où le consensus des analystes de FactSet tablait sur 12,41 milliards.

Cela représente une hausse de 5% sur un an, a indiqué le groupe dans un communiqué publié mardi. Le bénéfice net a aussi grimpé et dépassé les attentes: il ressort à 3,70 milliards de dollars, un bond de 29% par rapport à la même période en 2024.

Eclairages d'experts. Et si le boycott des produits américains était en fait contre-productif?

Eclairages d'expertsEt si le boycott des produits américains était en fait contre-productif?

Rapporté par action et à données comparables, mesure privilégiée par les marchés, il s'établit à 82 cents (+6%). «Bien que le contexte général reste difficile, nous avons su faire preuve de souplesse», a assuré James Quincey, le patron du groupe, cité dans le communiqué.

Les ventes de boissons gazeuses sont restées stables malgré le bond observé pour le Coca Zéro (+14%), qui a poursuivi la nette progression observée ses derniers mois. Le segment des jus et produits laitiers (Minute Maid, Innocent, Fairlife) a décliné de 3% en raison des contre-performances en Asie-Pacifique.

En revanche les eaux, boissons énergisantes et les thés (Dasani, Powerade, Fuze Tea) ont été en croissance (+3%). Par région, l'Europe-Afrique-Moyen-Orient (avec un chiffre d'affaires en hausse de 10% sur un an) et l'Asie-Pacifique (+11%) ont tiré la croissance du groupe.

Un ex-ministre balance. Le président colombien souffrirait d'une «addiction à la drogue»

Un ex-ministre balanceLe président colombien souffrirait d'une «addiction à la drogue»

L'Amérique latine a, elle, généré un chiffre d'affaires en recul (-4%) et souffert d'importants effets de change. James Quincey s'est dit «convaincu» que Coca-Cola pourra atteindre ses objectifs pour l'année 2025.

Le géant des boissons non-alcoolisées n'a pas fait évoluer ses prévisions, confirmant attendre, entre autres, un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 6% sur l'exercice fiscal complet. Le groupe estime pouvoir «gérer» les évolutions de la «dynamique commerciale mondiale» grâce à des activités «principalement locales». Ces performances financières ont été bien reçues à Wall Street. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action prenait 2,61% à 70,25 dollars.

Les plus lus

Un réseau gouvernemental secret orchestrerait la vendetta de Trump
Le nouveau quotidien de Nicolas Sarkozy
Retraité en prison pour avoir happé mortellement un motard
Surprise à Bâle : le tenant du titre éliminé dès le 1er tour
«Je me tiens sur les skis avec le sentiment que je l'ai mérité»
Enigma : l’une des machines dont Turing a percé les secrets bientôt mise aux enchères