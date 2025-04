Les échanges commerciaux entre la Suisse et les Etats-Unis ne se limitent pas aux marchandises. Ils concernent aussi le tourisme, le marché du travail et l'éducation. Les USA sont le premier pays d'exportation pour la Suisse et cette dernière se classe au septième rang des principaux investisseurs directs aux Etats-Unis.

Les échanges entre la Suisse et les États-Unis vont bien au-delà des marchandises : ils couvrent aussi les services, les investissements et la formation.. (archive) sda

Keystone-SDA ATS

En 2023, les exportations suisses vers les Etats-Unis étaient dominées par les produits pharmaceutiques, les vitamines et les produits de diagnostic (57% du total), indique l'ambassade de Suisse aux USA. Montres et bijoux (20%) arrivaient ensuite, suivis des métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses (15%), des machines et de l'électronique (8%).

Les exportations ont atteint 48,8 milliards de francs en 2023. Les données provisoires pour 2024 montrent une augmentation à 52,66 milliards. En 2005, ce chiffre était encore de 16,33 milliards.

Excédent commercial avec les Etats-Unis

Les points forts des importations des Etats-Unis vers la Suisse sont les mêmes que pour les exportations. Leur volume a nettement augmenté depuis 2005, passant de 6,99 milliards de francs à 14,13 milliards, selon les données provisoires pour 2024.

Mais ces chiffres sont en baisse depuis trois ans. Les importations atteignaient encore 15,19 milliards de francs en 2022. L'excédent commercial avec les Etats-Unis a donc continué à augmenter.

Le commerce des services est toutefois plus important pour la Suisse que celui des marchandises. Dans ce domaine, les Etats-Unis sont le principal partenaire du pays, indique le rapport économique de l'ambassade.

En 2022, le commerce bilatéral pour les services s'élevait à 70,9 milliards de francs. Il comprend notamment les voyages, ainsi que les services financiers et informatiques. Dans ce domaine, un déficit historique de 21 milliards de francs a été enregistré en 2022.

La Suisse paie les plus hauts salaires

Pour les Etats-Unis, la Suisse occupe en revanche une place importante en tant qu'investisseur direct étranger. Elle y a investi 307,2 milliards de dollars, ce qui la place au septième rang.

La valeur des investissements directs suisses aux USA représente environ 20% de l'ensemble du stock suisse. Les investisseurs helvétiques emploient environ un demi-million de personnes dans ce pays et paient les salaires moyens les plus élevés en comparaison avec tous les autres pays investisseurs.

Par ailleurs, les Etats-Unis s'intéressent beaucoup au modèle de formation suisse. Dans ce domaine, un accord encourage la coopération entre les deux pays. Il concerne en particulier les entreprises suisses qui ont mis en place aux USA des programmes de formation selon le modèle suisse.

Les Américains contribuent enfin à la croissance du tourisme suisse. Avec 42 millions de nuitées d'hôtel en 2023, ce dernier a enregistré un succès sans précédent. Trois millions de ces nuitées sont imputables à des visiteurs en provenance des Etats-Unis.