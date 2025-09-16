  1. Clients Privés
«Vers de nouveaux sommets» Commerce et Ukraine: Trump et Modi signalent un réchauffement

ATS

16.9.2025 - 21:24

Donald Trump et Narendra Modi ont échangé mardi des messages chaleureux, signalant un réchauffement de la relation entre l'Inde et les Etats-Unis après plusieurs semaines de tensions liées au commerce et à la guerre en Ukraine.

Le dirigeant indien, qui fête ses 75 ans, a remercié son «ami» Donald Trump pour ses voeux d'anniversaire «chaleureux» (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.09.2025, 21:24

Le président américain a déclaré avoir eu une «merveilleuse» conversation avec le Premier ministre indien et l'a remercié, de manière un peu énigmatique, pour son «aide afin de mettre fin à la guerre» en Ukraine, dans un message sur son réseau Truth Social.

Le dirigeant indien, qui fête ses 75 ans, a de son côté remercié sur X son «ami» Donald Trump pour ses voeux d'anniversaire «chaleureux» et s'est engagé à porter la coopération bilatérale «vers de nouveaux sommets».

Inde. Au moins 34 morts dans des inondations au Cachemire

IndeAu moins 34 morts dans des inondations au Cachemire

«Nous soutenons vos initiatives pour une résolution pacifique du conflit en Ukraine», a encore écrit Narendra Modi, après que le président américain a plusieurs fois reproché à l'Inde de soutenir l'effort de guerre de la Russie en lui achetant du pétrole.

Discussions «positives»

Le ministère indien du Commerce a par ailleurs fait état de discussions «positives» mardi avec les Etats-Unis au sujet de l'épineuse question des droits de douane, alors que Washington a imposé un taux de 50% aux exportations indiennes en représailles aux achats par New Delhi d'or noir russe.

«Il a été décidé d'intensifier les efforts pour parvenir rapidement à la conclusion d'un accord commercial mutuellement bénéfique», a ajouté le ministère dans un communiqué.

Les discussions, auxquelles participait Brendan Lynch, un représentant américain au commerce pour l'Asie centrale et du Sud, se sont tenues à New Delhi. Les relations s'étaient tendues depuis que Donald Trump a imposé le 27 août cette surtaxe de 50% sur les exportations indiennes.

Oh dear!. Les plus retentissantes gaffes de Trump devant la famille royale

Oh dear!Les plus retentissantes gaffes de Trump devant la famille royale

Les exportateurs du pays le plus peuplé du monde ont déjà mis en garde contre des annulations de commandes et des pertes d'emplois potentiellement significatives, à la suite de cette punition venue sanctionner des semaines de délicates tractations entre les deux pays sur un accord commercial.

Le président américain a accusé plusieurs fois l'Inde d'être la championne du monde des droits de douane. Les experts estiment que, malgré les efforts des deux parties, un accord commercial demandera encore des négociations ardues.

«Tout progrès dépend de la suppression par Washington des droits de 25% liés au pétrole. Sans cela, aucune percée n'est politiquement ou économiquement viable», a souligné mardi Ajay Srivastava, du Global Trade Research Initiative, un centre de réflexions basé à New Delhi.

