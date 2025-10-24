  1. Clients Privés
Propos de Reagan «déformés» «Comportement scandaleux» - Le torchon brûle entre Trump et le Canada

ATS

24.10.2025 - 05:16

Le président américain Donald Trump a décidé jeudi soir de rompre immédiatement les négociations commerciales avec le Canada.

Donald Trump a dit que les négociations commerciales avec le Canada "sont rompues".
ATS

24.10.2025, 05:16

M. Trump a accusé les autorités canadiennes d'avoir tordu les propos de son prédécesseur Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane entre les deux pays. «Compte tenu de leur comportement scandaleux, TOUTES LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES AVEC LE CANADA SONT PAR LA PRÉSENTE ROMPUES», a-t-il publié sur son réseau Truth Social.

«La Fondation Ronald Reagan vient d'annoncer que le Canada a utilisé de manière frauduleuse une publicité, qui est FAUSSE, dans laquelle Ronald Reagan s'exprime négativement sur les droits de douane», rapporte le président dans son message.

Il fait référence à la campagne publicitaire financée par la province canadienne d'Ontario, pour environ 75 millions de dollars, afin de convaincre les électeurs républicains américains, selon plusieurs médias.

Mais Donald Trump accuse les autorités canadiennes d'avoir «agi ainsi uniquement pour influencer la décision de la Cour suprême des Etats-Unis et d'autres tribunaux», devant lesquels est contestée la légalité des décrets du président américain ayant déclenché ces hausses douanières.

La Fondation Ronald Reagan a déclaré sur X que la campagne publicitaire canadienne avait utilisé «de manière sélective des extraits audio et vidéo» d'un discours radiophonique sur le commerce de l'ancien président républicain en avril 1987.

Selon la Fondation, la publicité «déformait» les propos de Ronald Reagan (1981-1989), ajoutant qu'elle «examinait ses options juridiques dans cette affaire».

«LES DROITS DE DOUANE SONT TRÈS IMPORTANTS POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE ET L'ÉCONOMIE DES ÉTATS-UNIS», a justifié le président.

À deux doigts d'un accord

Avant cette sortie imprévue, un accord commercial entre Ottawa et Washington portant sur l'acier, l'aluminium et l'énergie semblait pouvoir être conclu, selon le Globe and Mail, avant la rencontre prévue entre le Premier ministre Mark Carney et Donald Trump lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), à la fin du mois.

Interrogé à ce sujet mardi, le Premier ministre canadien n'avait pas nié ni confirmé l'imminence de cette possible entente. «On verra», avait-il laissé tomber devant les journalistes. «Nous sommes dans les négociations intensives à ce moment-ci.»

Mark Carney avait rencontré début octobre le président Trump à la Maison Blanche pour tenter d'avancer vers une résolution du conflit, mais n'avait obtenu aucune concession publique.

Environ 85% des échanges transfrontaliers restent exempts de droits de douane, les Etats-Unis et le Canada continuant d'adhérer au traité de libre-échange nord-américain (Aceum).

Mais les droits de douane sectoriels mondiaux imposés par Trump, en particulier sur l'acier, l'aluminium et les automobiles, ont durement touché le Canada, entraînant des pertes d'emplois et mettant les entreprises sous pression.

