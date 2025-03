L'exonération des entreprises de la redevance radio-TV fait débat au Parlement. La commission des télécommunications du National y tient, tandis que son homologue du Conseil des Etats n'en veut pas. Un compromis d'exonération progressive jusqu'en 2035 est proposé.

Au début de l'année, la commission du National a proposé un contre-projet indirect instituant notamment une exonération complète de la redevance pour toutes les entreprises suisses (image symbolique, archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Tout part de l'initiative populaire «200 francs, ça suffit» (initiative SSR) de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers et des Jeunes PLR. Le texte veut faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an et exonérer toutes les entreprises.

Le Conseil fédéral, qui rejette l'initiative, propose lui de faire passer la redevance à 300 francs d'ici 2029. Le chiffre d'affaires permettant une exonération pour les entreprises doit aussi être revu à la hausse, de 500'000 francs à 1,2 million.

Au début de l'année, la commission du National a proposé un contre-projet indirect instituant notamment une exonération complète de la redevance pour toutes les entreprises suisses et une baisse de la redevance pour les ménages. La commission du Conseil des Etats a dit non en février, plaidant pour une «SSR forte» et «la diversité médiatique».

D'ici 2035

La commission du National ne démord pas et tient à exonérer les entreprises. Elle continue de penser qu'il faut prendre des mesures, indiquent mardi les services du Parlement. Elle propose un nouveau contre-projet, adopté par 13 voix contre 11 et 1 abstention, qui vise à supprimer progressivement la redevance des entreprises en augmentant l'échelon tarifaire soumis à la redevance afin que toutes les entreprises soient exonérées en 2035.

Il est prévu que la réduction de la part de la redevance touchée par la SSR ne dépasse pas 120 millions de francs par rapport à 2025. Le nouveau contre-projet doit remplacer le projet du Conseil fédéral. De même, il ne doit entrer en vigueur que si le comité d'initiative retire son texte.

La commission du Conseil des Etats devrait se pencher à nouveau sur la question en avril. En cas d'approbation, la commission du National pourrait élaborer un projet d'ici fin avril.

L'Alliance pour la diversité des médias, qui combat l'initiative populaire et compte des membres de tous bords sauf de l'UDC, s'était réjouie de la position de la commission du Conseil des Etats. «La désinformation et les Fake-News menacent la cohésion de la société et la démocratie. Plus que jamais, on a donc besoin d'un service public des médias fort. La mauvaise forme des médias privés n'est pas due à la SSR, mais aux géants de la tech comme Google.»