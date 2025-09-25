  1. Clients Privés
Pour les moins de 16 ans «Comptes adolescents» Facebook et Messenger déployés dans le monde

ATS

25.9.2025 - 17:28

Le groupe américain Meta va étendre au monde entier ses «comptes adolescents» sur Facebook et Messenger, quelques mois après les avoir déployés dans plusieurs pays dont les États-Unis, a-t-il annoncé jeudi dans une note de blog.

"Nous avons placé des centaines de millions de jeunes dans des comptes pour adolescents sur Instagram, Facebook et Messenger, et maintenant nous les étendons aux adolescents du monde entier sur Facebook et Messenger", a indiqué le groupe Meta jeudi,dont Mark Zuckerberg est le CEO.
ATS

Keystone-SDA

25.09.2025, 17:28

25.09.2025, 17:31

«Nous avons placé des centaines de millions de jeunes dans des comptes pour adolescents sur Instagram, Facebook et Messenger, et maintenant nous les étendons aux adolescents du monde entier sur Facebook et Messenger», a indiqué le groupe.

Ces comptes, dédiés aux utilisateurs de 13 à 17 ans, comportent des paramètres de protection pour les jeunes utilisateurs, qui limitent notamment «le contenu inapproprié et les contacts indésirables». L'activation du «Compte ado» est automatique et ses paramètres ne sont ensuite pas modifiables sans accord parental pour les moins de 16 ans.

Déjà possible sur Instagram

Après avoir introduit ces comptes pour son réseau social Instagram en septembre 2024, Meta avait indiqué en avril étendre ces dispositifs à Facebook et sa messagerie Messenger, aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.

Les utilisateurs «reçoivent également des limites de notifications pendant la nuit, des rappels pour quitter l'application après 60 minutes et ne peuvent être contactés que par des personnes qu'ils suivent ou avec lesquelles ils sont déjà connectés», avait précisé Meta en avril.

L'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents a suscité ces dernières années des inquiétudes concernant notamment le temps passé devant les écrans et le manque de modération sur certaines plateformes.

