La start-up d'intelligence artificielle xAI a passé un contrat avec le ministère américain de la Défense pour lui fournir son assistant d'IA générative, objet de plusieurs polémiques ces derniers jours.

Le contrat entre xAI et le ministère de la Défense intervient sur fond de brouille entre Elon Musk et Donald Trump (photo prétexte). IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

L'annonce de cet accord, sur X, s'inscrit dans le cadre du lancement d'une offre dédiée au gouvernement et institutions publiques, baptisée Grok for Government. Mis en ligne fin 2023, Grok fait régulièrement parler de lui pour ses dérapages.

Après une mise à jour, le 7 juillet, le chatbot a, dans certaines de ses réponses, fait l'éloge d'Adolf Hitler, dénoncé des «stéréotypes anti-blancs» sur X ou la représentation «disproportionnée» des juifs à Hollywood.

xAI s'est excusée samedi pour ces messages extrémistes et injurieux, annonçant avoir corrigé les instructions qui avaient mené, selon la société, à ces sorties de route.

Par ailleurs, un journaliste de l'AFP a constaté, comme d'autres publications, que la nouvelle version du chatbot, Grok 4, présentée mercredi, consultait dans plusieurs cas les positions d'Elon Musk sur le sujet abordé avant de répondre.

Brouille

Le contrat entre xAI et le ministère de la Défense intervient sur fond de brouille entre Elon Musk et Donald Trump. Les deux hommes s'étaient rapprochés lors de la dernière campagne présidentielle et le milliardaire républicain avait confié, après son investiture, à Elon Musk la gestion d'une commission spéciale dédiée à l'identification de sources d'économie au sein de l'administration.

Après avoir mis fin à sa mission, en mai, l'entrepreneur d'origine sud-africaine a publiquement critiqué le grand projet de loi budgétaire de Donald Trump, car il devrait creuser la dette publique.

Le président et l'homme d'affaires se sont livrés à un très vif échange sur les réseaux sociaux et par déclarations publiques, avant qu'Elon Musk ne s'excuse pour certains de ses messages.

Le gouvernement et le secteur de la défense sont considérés comme un possible moteur de croissance pour les géants de l'IA. Meta s'est associé avec la start-up Anduril pour développer des casques de réalité virtuelle pour soldats et forces de l'ordre, tandis qu'OpenAI a décroché, mi-juin, un contrat de prestation d'IA pour l'armée américaine.