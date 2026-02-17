  1. Clients Privés
Supermarché Coop a amélioré son bénéfice en 2025

ATS

17.2.2026 - 09:57

Coop a enregistré un bénéfice net en hausse en 2025. Les ventes ont notamment été soutenues par l'activité des supermarchés, dont le nombre et la fréquentation ont crû.

Le géant de la distribution a accru ses effectifs, employant 97'275 personnes à la fin de l'an dernier, soit 235 personnes de plus, tandis que 1270 nouveaux apprentis y ont commencé leur formation.
Le géant de la distribution a accru ses effectifs, employant 97'275 personnes à la fin de l'an dernier, soit 235 personnes de plus, tandis que 1270 nouveaux apprentis y ont commencé leur formation.
ATS

Keystone-SDA

17.02.2026, 09:57

17.02.2026, 10:05

«Il n'y a jamais eu autant de visites dans nos formats Coop», s'est réjoui mardi Philipp Wyss, président de la direction générale de la coopérative bâloise, mardi lors d'une conférence de presse, qui a lieu dans le rayon boulangerie d'un grand supermarché de Dietikon, dans la banlieue zurichoise. Il revendique 60'000 clients de plus par jour en 2025 dans ses magasins.

La rentabilité s'est améliorée, avec une hausse que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) à 2,54 milliards, en hausse de 9,2%. Si le résultat d'exploitation (Ebit) a décliné de 6% à 840 millions, pour une marge légèrement amoindrie à 2,5% contre 2,6% un an plus tôt, le bénéfice net a atteint 606 millions de francs l'an dernier, en hausse de 3,6%. «Le bénéfice réalisé reste intégralement dans l'entreprise et sera réinvesti», souligne mardi dans un communiqué.

Coop a franchi un record de ventes, à 35,5 milliards de francs l'an dernier, en hausse de 2,3%. Dans le commerce de détail, le chiffre d'affaires total a augmenté pour atteindre 21,2 milliards. Dans le même temps, le nombre de supermarchés s'est accru avec 12 ouvertures pour atteindre 982 emplacements. Leurs ventes ont augmenté à 12,4 milliards.

Hors carburants, Coop affiche une croissance de 2,4% à taux de change constants dans le commerce de détail.

