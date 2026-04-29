Fromages contaminés: rappel urgent chez Coop et Migros

Coop et Migros procèdent au rappel de plusieurs produits de la fromagerie Landbrügg, située à Schüpfheim (LU), en raison d'un risque potentiel de salmonellose. Les clients sont priés de ne pas consommer les produits concernés, car ils pourraient présenter un danger.

Migros rappelle 3 produits de fromage de la fromagerie Landbrügg Migros.ch

Keystone-SDA ATS

Cette mesure fait suite à la découverte, au sein de la fromagerie, d'une contamination par la salmonelle dans un fromage à pâte molle de type «Brie aux herbes». Le fabricant a donc procédé, par mesure de précaution, au rappel de l'ensemble de sa gamme, a-t-il annoncé vendredi.

Ces produits ont notamment été vendus chez Coop, a indiqué le détaillant. Neuf produits différents sont concernés, dont plusieurs variétés de brie ainsi que des plateaux de fromages, qui étaient disponibles entre le 2 mars et le 2 avril dans les supermarchés Coop et Coop City, a écrit Coop.

Coop rappelle divers fromages de la fromagerie Landbrügg. Coop.ch

Migros retire trois fromages

Une partie de la marchandise était en vente dans toute la Suisse, tandis que d'autres produits n'étaient disponibles que dans certaines régions. Le rappel concerne toutes les dates de péremption des produits concernés.

Les produits ont été retirés de la vente, a ajouté Coop. Les clients peuvent rapporter les produits et se faire rembourser le prix d'achat.

De son côté, Migros indique vendredi avoir retiré trois fromages de la même fromagerie de la vente. Le géant orange explique que les produits concernés n'ont été vendus que par les coopératives Migros Aare, Bâle, Lucerne, Suisse orientale et Zurich. Là aussi, les clients peuvent rapporter les produits et se faire rembourser le prix de vente

Risque de graves complications

Les salmonelles sont des bactéries pouvant provoquer des intoxications alimentaires. Une infection entraîne souvent des diarrhées, des douleurs abdominales, de la fièvre et des vomissements.

Elles sont particulièrement dangereuses pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées, car elles peuvent entraîner de graves complications dans les cas les plus sévères.