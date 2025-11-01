  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sur «la bonne voie» Coop gagne des parts de marché, assure son directeur

ATS

1.11.2025 - 06:02

Coop est sur «la bonne voie» pour enregistrer une croissance dans le commerce de détail et le commerce de gros, déclare le directeur général du groupe Philipp Wyss. La coopérative bâloise entend continuer à s'étendre en Suisse et ouvrir de nouveaux magasins.

Philipp Wyss estime que Coop a gagné des parts de marché en raison de la restructuration du rival Migros (archives).
Philipp Wyss estime que Coop a gagné des parts de marché en raison de la restructuration du rival Migros (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.11.2025, 06:02

01.11.2025, 07:57

«Le secteur alimentaire fonctionne bien depuis des années et nous y gagnons progressivement des parts de marché», ajoute M. Wyss dans un entretien diffusé samedi par Le Temps.

Même si l'année en cours n'est pas finie, il constate également un très bon développement dans le non-alimentaire, un secteur «où la concurrence du commerce en ligne est très forte». «Nous avons [...] profité de la restructuration de notre principal concurrent» Migros pour «gagner des parts de marché», précise-t-il.

Mille magasins

Malgré un réseau de magasins dense, le directeur de Coop estime qu'il y a encore un potentiel de croissance en Suisse, «car la population augmente». Le détaillant entend donc continuer à en construire. «Notre objectif est d'ouvrir notre 1000e magasin l'année prochaine», annonce-t-il.

Coop possédait à la fin 2024 970 supermarchés et affichait un chiffre d'affaires de 12,1 milliards de francs, rappelle M. Wyss. En comparaison, Migros a généré 12,7 milliards de francs de recettes avec 652 enseignes, relève Le Temps.

En parallèle à l'ouverture de nouveaux magasins, Coop veut développer la vente en ligne et connecter les deux. «Cette combinaison des deux canaux est cruciale», assure son directeur. «Nous avons constaté que les meilleurs clients 'online' et 'off line' sont les mêmes».

Du côté des acquisitions, le groupe est à l'affût, «mais le marché est assez sec», souligne le responsable. Une croissance dans tous les segments de prix reste donc la priorité, ajoute-t-il.

Les plus lus

Ces changements de lois entrent en vigueur en Suisse en novembre
Trump s'enorgueillit de la rénovation d'une salle de bain
La Poste verse 230 000 francs à des pirates « éthiques »
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Alexis Lebrun signe un exploit abracadabrantesque !