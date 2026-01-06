  1. Clients Privés
Forte hausse Coop réalise un chiffre d’affaires inédit

ATS

6.1.2026 - 13:43

Coop a réalisé un chiffre d'affaires inédit de 35,4 milliards de francs l'an dernier. Tant les supermarchés que les formats spécialisés ont contribué à cette performance, tandis que les ventes en ligne enregistrent une nouvelle fois une forte hausse.

Coop a réalisé un chiffre d'affaires inédit de 35,4 milliards de francs l'an dernier. (archive)
Coop a réalisé un chiffre d'affaires inédit de 35,4 milliards de francs l'an dernier. (archive)
ATS

Keystone-SDA

06.01.2026, 13:43

06.01.2026, 13:59

Ajustées des effets de change, les recettes ont augmenté de 2,1% comparé à 2024, annonce le géant helvétique de la distribution mardi dans un communiqué, se félicitant d'avoir franchi «pour la première fois» le seuil des 35 milliards. Hors carburants, le chiffre d'affaires net du commerce de détail a grimpé de 2,3% à 21 milliards de francs.

Dans ce segment, les supermarchés Coop, y compris Coop.ch, ont réalisé un chiffre d'affaires net de 12,4 milliards de francs, en hausse de 2,6%, et ont gagné des parts de marché. A elles seules, les ventes via le supermarché en ligne ont bondi de 10,1%.

Outre les produits estampillés durables, la marque Prix Garantie a également enregistré une hausse de la demande. Coop souligne encore avoir pu baisser le prix d'environ 1900 produits, investissant quelque 700 millions de francs dans la baisse des prix depuis 2019.

Les formats spécialisés affichent quant à eux une croissance de 1,7%. Les plus nettes progressions ont été réalisées par Coop City (+4,7% à 838 millions) et le format de proximité Coop Pronto (+3,5%). Interdiscount, Jumbo, Coop Vitality et Update Fitness ont également vu leurs recettes augmenter. Les secteurs de la restauration et BâleHôtels sont demeurés stables (+0,7% à 530 millions de francs).

Le commerce de gros et la production ont progressé de 2,9% à 17,2 milliards après correction des effets de change. Transgourmet affiche une hausse de ses recettes de 2,6% à 11,6 milliards. La production inscrit un gain de 4,0% à 5,9 milliards. Le commerce de gros en ligne a grimpé de 12,5%. Tous segments confondus, les ventes en ligne totalisent 6,1 milliards.

Davantage de détails, notamment les indicateurs de rentabilité, seront communiqués lors de la publication du rapport annuel complet le 17 février.

