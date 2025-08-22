Annulations à répétition : Corsica Ferries déçoit ses clients

Depuis plusieurs années, les clients de Corsica Ferries dénoncent des annulations de dernière minute. L’été 2025, particulièrement chaotique, a une nouvelle fois bouleversé les projets de nombreux voyageurs.

Ils l'ont fait : le «Pascal Lota» est arrivé à Bastia. Mais pour certains passagers, la destination prévue était ailleurs. Les annulations de dernière minute sont devenues le quotidien de Corsica Ferries. dronepicr / Wikimedia Commons

Compagnie de ferry Corsica Ferries annule souvent des liaisons à la dernière minute, ce qui irrite ses clients*.

La traversée un autre jour ou au départ d'un autre port implique des frais supplémentaires pour des milliers de passagers.

Moins de trois jours avant le départ, Monsieur M., lecteur de Blue News, reçoit un message qu’il prend d’abord pour une tentative de phishing : sa traversée réservée avec Corsica Ferries de Livourne (Italie) vers Bastia, en Corse, est annulée. Plus tard, lorsque l’agence lui confirme que sa famille doit choisir une autre liaison, il comprend que l’annulation est bien réelle.

En alternative, la compagnie aux bateaux jaunes propose une liaison le lendemain matin, au lieu de l’après-midi initialement prévue. La famille M., voyageant en train, ne peut pas passer la nuit sur la côte toscane et doit donc réserver un hébergement à Livourne pour embarquer à 8 heures le jour suivant. En revanche, la première nuit en Corse leur a été offerte gratuitement.

«Ça peut arriver», se disent-ils. Les derniers voyages en train, en Italie, en France, et même vers le nord de l’Allemagne, se sont déroulés sans encombre, racontent-ils à Blue News.

Deux traversées sur deux réservées annulées

Deux semaines plus tard, alors que les vacances touchent à leur fin, M. commence à s’inquiéter. À peine trois jours avant le retour, la compagnie de ferry et l’agence de réservation annoncent l’annulation du trajet Corse-Italie, une fois encore pour des «problèmes techniques» non précisés. «L’homme de la hotline, visiblement agacé, m’a parlé d’un souci de moteur quand j’ai posé des questions, raconte-t-il. J’avais l’impression qu’il n’en savait pas plus que moi.»

Lui et sa famille prévoyaient de rentrer en ferry de nuit, mais doivent finalement partir de Bastia la veille en après-midi. À Savone, sur la côte ligurienne, ils sont contraints de réserver une nuit à la dernière minute, faute de train disponible vers la Suisse après 23 heures.

Deux jours avant le départ, ils reçoivent une réponse négative. Des milliers de clients de Corsica Ferries* connaissent ces mails. Screenshot E-Mail Corsica Ferries

À Bastia, les M. découvrent par une famille allemande, habituée des vacances d’été en Corse, que ces annulations de dernière minute sont désormais la norme en saison estivale et qu’ils n’ont pas été particulièrement malchanceux, car cela arrive régulièrement.

Cela fait écho aux nombreux témoignages publiés sur les réseaux sociaux, notamment dans le groupe Facebook «Clients Corsica Ferries en colère», qui compte 23 500 membres. On y trouve des pages entières de récits d’annulations, y compris des cas similaires à ceux vécus par la famille M. Par ailleurs, plusieurs rappellent que la situation n’a pas toujours été aussi critique.

Des problèmes depuis des années

En 2025, Corsica Ferries a un autre problème aigu : le "Mega Express 5" est en réparation dans le port de Gênes depuis la mi-juillet.

«Le navire est resté hors service pendant trois semaines», explique un représentant de Corsica Ferries à Blue News. Cela a entraîné 40 annulations. En effet, les plaintes dans le groupe Facebook ont nettement augmenté entre la mi-juillet et la mi-août, mais des reports et annulations sont également signalés avant et après cette période.

23'500 utilisateurs* expriment leur colère dans le groupe Facebook Clients "Corsica ferries en colère". Screenshot facebook

Le journal "Le Parisien" et d'autres médias français ont déjà fait état en 2021 de liaisons de ferries annulées en série par Corsica Ferries. A l'époque, un représentant de l'entreprise avait désigné les conséquences tardives des mesures Corona comme la cause des nombreux problèmes.

Jean, l'agent de communication de Corsica Ferries, souligne que «ces décisions ne sont jamais prises à la légère, mais toujours dans l'intérêt de la sécurité et du bon déroulement des activités». En 2024, la compagnie aurait transporté 3,5 millions de passagers en 6100 traversées. Cela prouve la stabilité et la fiabilité de l'offre.

Les changements de réservation entraînent des coûts ultérieurs

Les clients de Corsica Ferries, exprimant leur colère sur Facebook et sur le forum corse germanophone, ne partagent pas cet avis. Cependant, la concurrence — Corsica Linea, Moby, La Méridionale — est plus chère. Beaucoup semblent préférer prendre le risque d’arriver en Corse sans frais supplémentaires, même si ce n’est ni au moment ni sur l’itinéraire initialement réservés.

Lorsque Corsica Ferries annule une liaison, elle propose aux passagers une autre traversée sans frais supplémentaires. La famille M. a également pu annuler la cabine qu’elle n’utilisait pas, ne voyageant pas de nuit. De plus, Corsica Ferries offre des bons de consommation pour la restauration à bord : 15 euros à l’aller, 35 euros au retour, précise M. à Blue News.

Mais les autres frais restent à la charge des clients. Qu'il s'agisse de nuitées supplémentaires à l'hôtel, parce que la liaison de remplacement ne pourrait pas être assurée autrement, ou de kilomètres supplémentaires en voiture.

«Le Parisien» renvoie à une réglementation de l'UE selon laquelle les compagnies de ferry doivent verser des indemnités de 80 euros par personne dans de tels cas. On peut douter que beaucoup connaissent cet article, et encore moins la manière de réclamer cette indemnité. M. M. et sa femme n'étaient pas non plus au courant.

La Corsica Ferries augmente-t-elle le taux de remplissage avec des annulations ?

Chez Corsica Ferries, ce genre de désagrément est devenu presque une habitude: les clients réservant une traversée sont souvent redirigés vers un autre port. «Juhee, 230 kilomètres de plus», ironise un utilisateur, obligé de partir de Livourne en Toscane au lieu de Savone, en Ligurie, pour rejoindre son ferry de remplacement vers la Corse. D’autres, contraints de modifier leur réservation de Savone à Piombino, ont dû parcourir plus de 300 kilomètres supplémentaires par la route. Entre les ports français de Nice et Toulon, séparés de 150 kilomètres, Corsica Ferries transfère aussi régulièrement ses passagers.

Pourquoi tout cela ? Chacune de ces annulations est-elle vraiment imprévisible ? Alexis Papathanassis, professeur de gestion du tourisme de croisière, souligne qu'il n'est pas un expert du business des ferries. Il connaît trois raisons principales aux retards : la météo, les grèves - plus fréquentes en plein été car plus visibles - et les problèmes techniques - souvent aussi une conséquence de l'âge avancé de nombreux ferries.

Le 11 août, le Mega Express Five de Corsica Ferries est de nouveau dans le port de Bastia. Il a été réparé à Gênes. Screenshot facebook

Aucune grève n'a été signalée durant l'été 2025. La météo n'est la cause des traversées annulées que dans une petite minorité de cas. L'âge des ferries est en effet considérable. Les plus récents ont plus de 15 ans, le plus ancien, le "Mega Regina", est sur l'eau depuis 1985, selon le répertoire de ferry-site.dk.

Blue News suggère à un expert maritime qu’une compagnie de ferry pourrait augmenter son taux d’occupation en supprimant certaines liaisons et en concentrant les passagers sur un nombre réduit de navires. On entend fréquemment parler de la surcharge de l’autodock après la fusion des réservations de deux, voire trois navires sur un seul.

Comme pour le transport aérien, il s'agit aussi pour les ferries de faire le plein et d'assurer le plus grand nombre de trajets possible, explique Pathanassis. «En gros, les ferries doivent trouver un équilibre entre la satisfaction de la demande de pointe et le maintien d'un service». Pour simplifier, on peut dire que les compagnies de ferry ont trop de navires en hiver et pas assez en été.

Corsica Ferries n'a pas conscience de sa faute

Jean de Corsica Ferries, en revanche, nie fermement que son employeur augmente le taux de remplissage en supprimant des liaisons après coup. «L'annulation d'une traversée est beaucoup plus coûteuse, tant sur le plan économique que sur celui de la satisfaction des clients. Un navire immobilisé a un coût économique bien plus élevé qu'un navire qui navigue avec un taux de remplissage, même faible».

Pour les voyageurs vers la Corse, réserver avec Corsica Ferries garantit certes une traversée aller-retour, mais celle-ci peut avoir lieu un jour plus tôt ou plus tard, et commencer ou finir dans un port différent. Si vous aimez un peu de suspense et d’aventure pendant votre voyage, vous êtes au bon endroit.