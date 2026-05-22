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Cosmétiques Puig et Estée Lauder se quittent sans accord de fusion

ATS

22.5.2026 - 10:41

Le groupe espagnol de luxe et cosmétiques Puig a indiqué que les discussions en vue d'une possible fusion avec le géant américain des cosmétiques Estée Lauder avaient «pris fin», sans avoir «abouti à un accord».

Estée Lauder a repris de la vigueur après avoir traversé une période difficile pendant plusieurs trimestres consécutifs (archives).
Estée Lauder a repris de la vigueur après avoir traversé une période difficile pendant plusieurs trimestres consécutifs (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 10:41

22.05.2026, 10:46

«Puig annonce aujourd'hui que ces discussions ont pris fin et que les deux sociétés n'ont pas abouti à un accord en vue d'une fusion potentielle de leurs activités respectives», a écrit tard jeudi Puig dans un communiqué, sans en donner les raisons.

«Cette décision ne modifie pas notre feuille de route stratégique. Nous continuons à nous appuyer sur nos atouts dans la beauté premium», a assuré Jose Manuel Albesa, le directeur général de Puig, qualifiant d'"enrichissants» les échanges tenus avec Estée Lauder.

Cité dans le communiqué, le dirigeant a salué «(la) solidité» du groupe, fondé en 1914 en Catalogne, «en tant qu'entreprise indépendante», assurant que Puig continuera d'avoir «une approche hautement sélective et orientée vers la création de valeur en matière de fusions-acquisitions, afin de continuer à compléter notre portefeuille».

Puig, propriétaire espagnol des marques Paco Rabanne et Jean-Paul Gaultier, a dégagé en 2025 un bénéfice net ajusté de près de 600 millions d'euros (548 millions de francs), avec un chiffre d'affaires de plus de cinq milliards d'euros.

Le groupe affirme vendre ses produits de beauté dans plus de 150 pays du monde.

De son côté, Estée Lauder – qui détient notamment les marques La Mer, Clinique, MAC et Bobbi Brown – a engrangé d'octobre à fin décembre dernier un chiffre d'affaires de 4,23 milliards de dollars. Son bénéfice net ressortait à 162 millions de dollars sur cette période.

Le groupe américain a repris de la vigueur après avoir traversé une période difficile pendant plusieurs trimestres consécutifs.

En février 2025, Estée Lauder avait annoncé un plan de restructuration dont le coût final devrait se situer entre 1,2 et 1,6 milliard de dollars avant impôts, avec la suppression de 5800 à 7000 postes d'ici fin 2026.

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