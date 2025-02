Le Conseil administratif de la Ville de Genève va proposer au Conseil municipal l'ouverture d’un crédit d’étude de 19 millions de francs pour la reconstruction du Centre sportif du Bout-du-Monde. Ce projet «conséquent» inclut le concours d'architecture, l'étude pour la construction d’un nouveau pavillon des sports et le réaménagement des espaces extérieurs du site, jusqu'au devis général.

Au vu de sa vétusté et de sa consommation énergétique, la démolition, transformation et densification du site du Bout-du-Monde apparaît aujourd'hui comme prioritaire dans le Plan directeur des équipements sportifs, écrit la Ville de Genève jeudi dans un communiqué.

Avec la construction de ce nouvel équipement sportif, la Ville souhaite offrir un site ouvert à tous, qui puisse répondre aux besoins des clubs et associations et à la pratique libre du sport. Ce lieu doit permettre aux associations de se développer, de former la jeunesse, ainsi qu'accueillir des manifestations régionales, nationales et internationales.

Piscine olympique

Les nouveaux bâtiments devront proposer des espaces permettant le développement de nouvelles activités sportives. Parmi elles deux halles, dont l’une pourra accueillir des compétitions et de l’événementiel grâce à un gradin rétractable de 600 places, l'autre étant destinée aux entraînements d’athlétisme et autres disciplines sportives.

Le projet prévoit une piscine intérieure avec un bassin olympique, une halle pour un skatepark, une salle d’armes pour l’escrime, un espace sportif d’accueil de vie enfantine et une salle de musculation. Les lieux intègreront également un restaurant, des locaux techniques, des vestiaires équipés, des bureaux administratifs, ainsi qu'un local anti-dopage.

Certains équipements actuels du site, dont le stade d’athlétisme et sa tribune, seront maintenus, avec des mises aux normes et transformations envisagées. A l’extérieur, sur la surface non bâtie du périmètre d’implantation, une zone pour la pratique des sports urbains et de nouvelles aires de jeux sera créée.

Site sensible

Le centre sportif étant situé sur une nappe phréatique d'eau potable au bord de l'Arve, le nombre de niveaux en sous-sol sera limité. Le traitement des berges devra être particulièrement soigné. Une importance particulière sera donnée à la biodiversité, au parc et à l'arborisation du site.

Les installations de production de chaleur à gaz et au mazout seront remplacées par des solutions renouvelables. Le potentiel solaire sera valorisé en maximisant l’exploitation des toitures par l'installation de panneaux solaires photovoltaïques.

Requalifier l'espace

Le Conseil administratif propose encore au délibératif l'ouverture de deux crédits de préétude. D'un montant total d'un million, ils sont destinés au réaménagement des centres sportifs de Varembé et des Vernets.

Face notamment à la grande vétusté des installations, la Ville de Genève souhaite étudier la possibilité de démolir et reconstruire la piscine de Varembé. Cette option permettrait de réorganiser l’ensemble du site, piscine et stade, avec pour objectifs l'optimisation et la requalification de l’espace à disposition.

Au coeur du PAV, le Centre sportif des Vernets dispose lui aussi d'installations vieillissantes et ne correspondant plus aux normes en vigueur. La rénovation de la piscine est devenue nécessaire. L'enveloppe de la patinoire doit également subir une cure de jouvence.

Optimiser et densifier

Le Conseil administratif rappelle que dans la région genevoise les équipements sont saturés et répondent difficilement aux besoins des nouveaux sports et à l'évolution des pratiques sportives. Manquent notamment des lieux d'entraînement pour l'athlétisme en hiver et de bassins de natation. Les autorités ont ainsi décidé d’adapter et d’optimiser l’offre sportive, tout en la densifiant.