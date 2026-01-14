  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crans-Montana Plus de 40 Tessinois exigent un fonds pour les victimes

ATS

14.1.2026 - 14:50

La Confédération doit créer un fonds de 50 millions de francs pour les familles touchées par l'incendie de Crans-Montana. C'est la requête exprimée par plus de 40 Tessinois, dont plusieurs personnalités issues des milieux culturels et politiques.

L'argent du fonds doit servir notamment à couvrir les frais médicaux et judiciaires des familles concernées, selon l'appel publié mercredi dans le quotidien tessinois "Corriere del Ticino".
L'argent du fonds doit servir notamment à couvrir les frais médicaux et judiciaires des familles concernées, selon l'appel publié mercredi dans le quotidien tessinois "Corriere del Ticino".
ATS

Keystone-SDA

14.01.2026, 14:50

14.01.2026, 14:59

Cet argent doit servir notamment à couvrir les frais médicaux et judiciaires des familles concernées, selon l'appel, publié mardi dans le quotidien tessinois «Corriere del Ticino».

Selon les signataires du texte, cette «avance» est nécessaire, le versement des indemnités prévues par la loi sur l'aide aux victimes d'infractions pénales pouvant «être considérablement retardé».

L'incendie de Crans-Montana continue de préoccuper une grande partie de la population, peut-on lire dans l'appel. «Nous sommes affectés non seulement par la perte subie par de nombreuses familles, mais aussi par la longue durée des souffrances que vont endurer les personnes hospitalisées».

Les signataires demandent à la Confédération de créer le fonds en collaboration avec le canton du Valais, «en utilisant si nécessaire les moyens prévus par la Banque nationale». Parmi eux figurent notamment l'ancien président du Festival du film de Locarno Marco Solari, le professeur et homme politique Remigio Ratti, l'auteur de théâtre Daniele Finzi Pasca et l'écrivain Alberto Nessi.

Les plus lus

Stupeur dans une station française : un bolide dévale une piste de ski !
L’équipe de Suisse face à un casse-tête avant les Jeux olympiques
Afghan assassiné à Haute-Nendaz: la petite amie du tueur risque gros
Engins pyrotechniques interdits à l'intérieur – 10'000 frs pour chaque victime
Un amateur bat Jannik Sinner et compagnie et touche le pactole
À seulement 34 ans, cinq défis attendent le nouveau ministre de la Défense