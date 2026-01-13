Credit Suisse condamné à verser plus de 900'000 euros à une ex-salariée

Credit Suisse a été condamné mardi à verser 910'000 euros de dommages et intérêts à une ancienne tradeuse qui avait vu sa promotion et la hausse de sa rémunération interrompues suite à l'annonce de sa grossesse, selon un arrêt de la cour d'appel de Paris consulté par l'AFP.

Dans sa décision, la cour d'appel de Paris donne raison à la plaignante sur l'ensemble des faits invoqués (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans le détail, Credit Suisse est condamné à «900'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique du fait de la discrimination», et 10'000 euros «à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral».

La plaignante, embauchée par Credit Suisse en 2009 au grade de «vice president» au sein de la succursale française de Credit Suisse au Royaume-Uni, considérait avoir été victime d'une discrimination «en raison de son sexe, de sa maternité et de sa qualité de mère».

Devant la justice, elle a invoqué une dizaine de faits à l'appui de son allégation, parmi lesquels «une discrimination sexuelle structurelle au sein de l'entreprise» ou encore la «suppression soudaine de sa rémunération variable concomitante avec sa grossesse».

Dans sa décision, la cour d'appel de Paris lui donne raison sur l'ensemble des faits invoqués. L'arrêt indique notamment que les documents fournis par la plaignante «établissent matériellement» la «discrimination sexuelle structurelle au sein de l'entreprise».

Indemnité: six fois plus

Trois ans après son arrivée, en 2012, la plaignante avait demandé à être promue au grade de «director». Deux ans plus tard, elle annonçait sa grossesse, en septembre 2014.

La banque n'a jamais donné suite à sa demande de promotion. Après plusieurs périodes de congés liées à sa maternité, l'employée a fini par signer une rupture conventionnelle en juin 2016.

En première instance, en 2019, le conseil des prud'hommes de Paris avait reconnu l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe et la maternité de l'ancienne salariée et condamné Credit Suisse à verser 150'000 euros en réparation du préjudice.

L'ancienne tradeuse avait interjeté appel, considérant que la somme était trop faible au regard des rémunérations et bonus qu'elle aurait pu percevoir.

La cour d'appel n'avait pas reconnu la discrimination, déboutant l'ancienne employée de sa demande. Mais cette décision a été cassée en novembre 2024 par la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel.

En proie à des difficultés, Credit Suisse a depuis été rachetée par sa principale concurrente, UBS. La décision n'est pas définitive, Credit Suisse pouvant à nouveau se pourvoir en cassation.