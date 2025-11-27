  1. Clients Privés
«Nombreux défis» Cremo débarque son directeur général Ralph Perroud

ATS

27.11.2025 - 21:26

Le directeur général de Cremo, Ralph Perroud, quitte ses fonctions avec effet immédiat. Au début du mois, il expliquait que le groupe laitier fribourgeois vivait une phase difficile.

Le directeur général de Cremo, Ralph Perroud, quitte ses fonctions avec effet immédiat. Au début du mois, il expliquait que le groupe laitier fribourgeois vivait une phase difficile. (archives).
Le directeur général de Cremo, Ralph Perroud, quitte ses fonctions avec effet immédiat. Au début du mois, il expliquait que le groupe laitier fribourgeois vivait une phase difficile. (archives).
sda

Keystone-SDA

27.11.2025, 21:26

«Malgré les efforts menés, les résultats observés à ce jour ainsi que les perspectives pour l'exercice en cours demeurent en deçà des attentes», a observé le conseil d'administration qui «exprime sa reconnaissance à Ralph Perroud pour son engagement et pour l'impulsion donnée au programme de transformation initié depuis son entrée en fonction en 2023», selon le communiqué paru jeudi soir.

Les deux parties «ont convenu qu'un changement de gouvernance et une nouvelle dynamique étaient nécessaires pour accompagner la poursuite du redressement de Cremo».

Le conseil a nommé comme directeur général ad intérim Xavier Monange, actuel directeur de la transformation et de la gouvernance, «dont la très bonne connaissance de Cremo et ses enjeux, ainsi que sa capacité à mobiliser les équipes constituent des atouts majeurs pour accélérer et renforcer la transformation», a assuré Georges Godel, président du conseil d'administration cité dans le document.

«Nombreux défis»

Début novembre, Ralph Perroud soulignait dans une interview parue dans le journal La Liberté que Cremo devait absorber d'importants volumes supplémentaires de lait, ce qui «pose de nombreux défis» à une entreprise à la santé déjà précaire.

L'exercice 2025 s'avère «compliqué», après aussi des pertes d'exploitation. Le deuxième plus gros transformateur laitier du pays espérait toujours réduire sa perte annuelle par rapport au débours de 16,9 millions de francs essuyée l'an passé.

