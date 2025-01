La banque centrale de Corée du Sud a abaissé lundi ses prévisions de croissance pour le pays en 2025 en raison de la crise politique déclenchée par la tentative ratée du président Yoon Suk Yeol d'imposer la loi martiale.

Manifestations dans les rues de Séoul le 18 janvier 2025. ATS

Keystone-SDA ATS

Selon la Banque de Corée, la quatrième économie d'Asie ne croîtra que de 1,6 à 1,7% cette année. Auparavant, la banque centrale prévoyait une croissance de 1,9% sur un an.

«La déclaration inattendue de la loi martiale au début du mois de décembre, associée à l'instabilité politique persistante et à la catastrophe de l'avion de passagers de Jeju Air, a considérablement affecté le sentiment économique», a estimé la banque centrale dans ses perspectives de janvier.

Un Boeing 737-800 de la compagnie low-cost sud-coréenne Jeju Air s'est écrasé le 29 décembre à l'aéroport de Muan (sud-ouest), tuant 179 personnes, la pire catastrophe aérienne jamais survenue sur le sol sud-coréen.

Cet accident et la crise politique ont «entraîné des contractions de la consommation intérieure et de l'investissement dans la construction, ce qui a probablement fait chuter le taux de croissance du quatrième trimestre bien en dessous de la projection de novembre», a poursuivi la Banque de Corée.

Elle a par conséquent estimé que la croissance au quatrième trimestre 2024 s'est établie «bien en dessous de la projection initiale de 0,5%, atteignant possiblement 0,2% ou légèrement moins».

L'institut d'émission a également révisé à la baisse son estimation de croissance pour 2024, qui passe de +2,2% à «une fourchette de 2,0-2,1%».

Le président Yoon a sidéré la Corée du Sud le 3 décembre en imposant soudainement la loi martiale et en envoyant l'armée au Parlement pour le museler. Il a fait marche-arrière quelques heures plus tard, sous la pression des députés et de manifestants.

Destitué par le Parlement le 14 décembre, M. Yoon fait l'objet d'une enquête pour «rébellion» et a été arrêté le 15 janvier. Dimanche, ses partisans les plus fervents ont attaqué et saccagé le tribunal de Séoul qui avait prolongé sa détention.