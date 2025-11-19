Argentine: coup sur coup pour l'ex-présidente Cristina Kirchner

La justice argentine a asséné un coup double à l'ex-présidente Cristina Kirchner, ordonnant la saisie de biens pour près de 500 millions de dollars lui appartenant, ainsi qu'à sa famille et à des co-condamnés pour fraude, et en restreignant en parallèle le régime de visites de sa détention à domicile.

La justice argentine a asséné un coup double à l'ex-présidente Cristina Kirchner. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Un tribunal fédéral de Buenos Aires, dans un jugement mardi obtenu mercredi par l'AFP, a ordonné la confiscation de biens immobiliers et d'actifs, plus d'une centaine, pour un total de 685 milliards de pesos (480 millions de dollars), en réparation du préjudice causé à l'État.

La confiscation est la continuation du procès sur l'affaire dite «Vialidad», du nom de l'organisme des chantiers routiers, qui portait sur l'attribution de marchés publics dans la province de Santa Cruz (sud), fief politique du couple Kirchner. Les faits courraient sur les années 2003-2015, couvrant les présidences de Nestor Kirchner puis de sa veuve Cristina.

A ce procès, l'ex-présidente a été reconnue coupable fin 2022 de fraude au préjudice de l'administration publique, et condamnée à six ans de prison et inéligibilité à vie, une sentence confirmée par la Cour suprême en juin. Eu égard à son âge (72 ans), elle a obtenu de purger sa peine à domicile, avec bracelet électronique, dans son appartement de Buenos Aires.

Au total, 20 propriétés de la famille Kirchner, à Buenos Aires et en province, sont visées par les saisies: une au nom de Cristina et 19 propriétés cédées depuis à ses enfants, Maximo et Florencia.

Le tribunal a argumenté que les fonds et actifs visés sont le produit du délit, et que leur confiscation vise «à restituer à l'État en tant que propriétaire légitime, tout en réparant pour la société les dommages matériels et symboliques résultant de la conduite délictueuse».

Trop de visiteurs chez Cristina?

Il a aussi ordonné la confiscation de biens et actifs liés à d'autres co-condamnés -ils étaient huit au total-, parmi eux un chef d'entreprise, Lazaro Baez, dont la justice vise plus de 80 biens distincts. L'avocat de Mme Kirchner n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP sur un éventuel recours.

Outre la peine du procès Vialidad, Cristina Kirchner est aussi depuis début novembre l'accusée principale d'un méga-procès de corruption, pour de présumés pots-de-vins entre entreprises et politiciens sur les années 2003-2015. Avec 87 prévenus, et des centaines de témoins, le procès devrait s'étendre au-delà de 2026.

Depuis sa détention à domicile, l'ancienne présidente a reçu ces derniers mois des personnalités politiques amies (comme le Brésilien Lula en juillet), des membres de son parti péroniste et des conseillers. Visiteurs tous soumis à une autorisation préalable.

C'est à ces allées et venues que la justice a mis un hola mercredi, dans un jugement distinct, quelques jours après une photo publiée par l'ex-présidente sur X, la montrant attablée chez elle avec un groupe de neuf économistes.

Le tribunal souligne que les personnes en question faisaient bien partie d'une liste de visiteurs autorisés, «mais pas pour que toutes viennent simultanément, ni pour participer à une rencontre collective».

«La présence concomitante d'un groupe aussi nombreux dépasse les termes de l'autorisation requise, ainsi que le bon sens qui sous-tend la règle», estime-t-il dans un jugement diffusé par plusieurs médias.

Aussi, le tribunal a décidé qu'outre l'autorisation générale valable pour les visites de la famille, d'avocats, de médecins de Mme Kirchner, les autres «devront, à l'avenir, avoir une durée maximale de deux heures, pourront être accordées jusqu'à deux fois par semaine et ne pourront dépasser trois personnes présentes à la fois».

«C'est l'économie, stupide!», a ironisé en réaction Cristina Kirchner sur X. «Ce qui dérange», estime-t-elle, ce n'est pas le nombre, c'est qu'elle débattait avec des économistes d'un «modèle de croissance» futur, alternative aux «politiques (du président ultralibéral) Milei qui ne cessent de détruire entreprises et emplois».