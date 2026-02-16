  1. Clients Privés
Médias Critiques du projet de loi pour réglementer les grandes plateformes

ATS

16.2.2026 - 09:31

La nouvelle loi sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche a provoqué de nombreuses réactions dans le cadre de la consultation. Le Conseil fédéral entend créer plus de transparence et de sécurité dans l'espace numérique.

La loi concernerait entre cinq et quinze grandes entreprises (photo prétexte).
La loi concernerait entre cinq et quinze grandes entreprises (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

16.02.2026, 09:31

16.02.2026, 09:34

Les grandes plateformes de communication comme Facebook, X, Tiktok et Google devront à l'avenir proposer aux utilisateurs en Suisse une procédure leur permettant de signaler facilement certains contenus potentiellement illégaux. Le projet de loi se limite pour l'instant aux très grandes plateformes de communication et moteurs de recherche. La loi concernerait entre cinq et quinze entreprises étrangères.

L'UDC s'oppose à ce texte qu'elle qualifie de «nouvelle loi de censure». Le Centre, le Parti socialiste et les Vert-e-s demandent des améliorations. L'association Médias Suisses salue la règlementation prévue et appelle à sa mise en oeuvre rapide. Plusieurs organisations de défense des droits des enfants et des jeunes estiment, de leur côté, que le projet de loi ne va pas assez loin.

