Economie suisse Le PIB freine sa progression au 2ᵉ trimestre

ATS

28.8.2025 - 09:16

La croissance du PIB a faibli au deuxième trimestre, n'augmentant que de 0,1%, après 0,7% lors du trimestre précédent, corrigé des événements sportifs. Le Secrétariat à l'économie modère ses attentes pour 2025 et 2026.

imago images/Markus Tischler

Keystone-SDA

28.08.2025, 10:08

Entre avril et juin, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a progressé de 0,1% comparé au partiel précédent et hors retombées des évènements sportifs, après une croissance de 0,7% entre janvier et mars, ont détaillé les économistes fédéraux dans un communiqué, confirmant leurs précédentes estimations de mi-août.

Sur un an, le constat est similaire. Le PIB a en effet crû de 1,6% au second trimestre, après une accélération de 2,0% au partiel précédent. Alors que la consommation privée (+1,6%) s'est à peu près maintenue au niveau du partiel précédent, les investissements en biens d'équipement (-0,6%) ont marqué le pas, soulignant la prudence des entreprises face à un avenir incertain.

Les exportations de bien ont quant à elles joué au yoyo, reflet des annonces sur les droits de douane américains. Après avoir bondi de 15,3% sur un an au premier trimestre, sous l'effet des achats d'anticipation avant l'entrée en vigueur de nouvelles taxes, elles ont ralenti à +2,7% pendant la période sous revue. A noter que les droits de douane de 39% qu'a imposé Washington sur les importations helvétiques sont entrés en vigueur le 7 août et ne se reflèteront qu'à partir du troisième trimestre dans les statistiques.

Pas de «grave récession» à craindre

Selon le Seco, «l'économie suisse devrait croître plus faiblement qu'attendu (...), en particulier en 2026 du fait de la hausse des droits de douane imposés par les Etats-Unis». Les experts s'attendent désormais à une progression du PIB de 1,2% cette année et de 0,8% la suivante, contre une hausse de respectivement 1,3% et 1,2% anticipée en juin.

«S'il n'y a pas lieu en l'état de craindre une grave récession, les conséquences économiques pour certaines branches et entreprises pourraient néanmoins s'avérer sérieuses», a averti le Seco.

Plusieurs indicateurs économiques avancés étayent ces perspectives pessimistes. Le baromètre conjoncturel du KOF en août a ainsi plongé de 3,9 points sur un mois à 97,4 points. Selon les auteurs du rapport, les perspectives en matière d'exportation et l'appréciation générale de la marche des affaires ont souffert de l'application début août de droits de douane de 39% sur les envois helvétiques en direction des Etats-Unis.

Le baromètre mensuel UBS-CFA dresse un tableau tout aussi pessimiste, l'indicateur ayant chuté en août à -53,8 points, après +2,4 points en juillet. Il s'agit de la baisse la plus marquée depuis la pandémie de Covid 19. Neuf experts sur dix s'attendent à une détérioration de la dynamique des exportations helvétiques au cours des six prochains mois.

