  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pharma Croissance généralisée pour Sandoz au troisième trimestre

ATS

30.10.2025 - 08:14

Le géant des génériques et biosimilaires Sandoz a progressé tous azimuts au troisième trimestre, gonflant ses volumes de ventes et enregistrant une augmentation de ses recettes dans toutes les catégories de produits. Les objectifs pour 2025 sont à peine relevés.

L'Europe demeure le principal débouché pour l'ex-filiale de Novartis, totalisant à elle seule plus de la moitié des recettes (archives).
L'Europe demeure le principal débouché pour l'ex-filiale de Novartis, totalisant à elle seule plus de la moitié des recettes (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.10.2025, 08:14

30.10.2025, 08:18

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires s'est étoffé de 9% sur un an à 2,83 milliards de dollars (2,26 milliards de francs), rapporte jeudi la société bâloise, séparée du groupe Novartis et cotée à la Bourse depuis octobre 2023. Les génériques affichent des ventes de 1,96 milliard, en progression de 6%, tandis que les biosimilaires ont généré des recettes des 862 millions. Sandoz revendique une croissance des volumes de 8%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Sandoz a enregistré 8,06 milliards de dollars de recettes, en hausse de 5%, dont 5,70 milliards pour les génériques (+3%) et 2,36 milliards pour les biosimilaires, qui effectuent une envolée de 13% en rythme annuel.

Les chiffres de Sandoz satisfont les prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

Depuis janvier, la part des biosimilaires aux revenus totaux s'est fixée sous la barre des 30% (à 29%), le seuil que s'est fixé la direction et qui a été dépassé pour la première fois au deuxième trimestre. Au troisième partiel, la contribution de cette catégorie de produits au chiffre d'affaires a atteint 31%.

L'Europe demeure le principal débouché pour l'ex-filiale de Novartis, totalisant à elle seule plus de la moitié des recettes à 4,36 milliards de dollars (+9%). La zone «International» couvre 1,94 milliard de chiffre d'affaires et a crû de 2%, tandis que l'Amérique du nord a contribué à hauteur de 1,75 milliard, augmentant de 1%.

La direction a légèrement remanié sa feuille de route pour 2025, confirmant une progression de recettes proche de 5% et relevant l'objectif de marge opérationnelle brute (Ebitda) à 21-22%, contre «environ 21%» précédemment. Ces nouvelles prévisions prennent notamment en considération l'impact d'éventuels droits de douane punitifs aux Etats-Unis, bien que Sandoz – ainsi que les autres producteurs de médicaments bon marché – ait été épargné jusqu'à présent par le président Donald Trump.

D'ici la fin de l'année, le groupe entend commercialiser les produits Wyost & Jubbont (denosumab) en Europe et Tyruko (natalizumab) aux Etats-Unis.

Les plus lus

«Cela n'a jamais été aussi grave»- Stupéfiée, la Jamaïque découvre l’horreur
Un centre d’aide au suicide défraie la chronique !
Défié par Poutine, Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines !
Oubliée par un bateau de croisière, elle décède sur une île !
Bain de sang à Rio : ce que l'on sait sur l'opération policière
Une touriste se réveille dans un paradis de vacances et voit l’horreur !