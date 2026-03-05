Un Vaudois séquestré pour une rançon en cryptomonnaie:  16 interpellations

Seize personnes, soupçonnées d'être liées à l'enlèvement et la séquestration d'un jeune Suisse l'été dernier en France, afin d'obtenir une rançon en cryptomonnaie, ont été interpellées lundi en Ile-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes, a appris jeudi l'AFP de source proche du dossier.

Un jeune Suisse, âgé de 22 ans, avait été enlevé l'été dernier dans un endroit et des circonstances qui n'ont pas été révélées. Il avait été ensuite séquestré du 28 au 31 août avant d'être libéré lors d'une opération du GIGN près de la gare de Valence (Drôme). sda

Ces interpellations, révélées par France Inter, ont été réalisées avec l'appui du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale.

Sept personnes dont un mineur de 17 ans, avaient été alors interpellées et mises en examen dans cette enquête ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la Section de recherches de la gendarmerie de Grenoble et l'UNPJ (unité nationale de la police judiciaire).

La gendarmerie avait été informée qu'un ressortissant suisse, disposant de liquidités en cryptomonnaie selon une source proche du dossier, était otage en France de ravisseurs exigeant «qu'une rançon leur soit versée en cryptomonnaie pour sa libération», avait souligné le parquet de Lyon.

Le jeune homme, domicilié dans le canton de Vaud, avait été «sérieusement malmené et blessé» durant sa captivité, avaient alors expliqué les policiers vaudois, le Ministère public du canton ayant également ouvert une enquête.