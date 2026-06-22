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Carnet noir Décès de l'ancien patron emblématique de la Fed Alan Greenspan

ATS

22.6.2026 - 14:14

L'ancien président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Alan Greenspan, dont l'aura a été ternie par la crise financière qui a éclaté après son départ, est mort lundi à l'âge de 100 ans.

Nommé par Ronald Reagan à la tête de la Fed en 1987, Alan Greenspan l'avait dirigée jusqu'en 2006.
Nommé par Ronald Reagan à la tête de la Fed en 1987, Alan Greenspan l'avait dirigée jusqu'en 2006.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.06.2026, 14:14

22.06.2026, 15:59

Surnommé l'«Oracle» ou le «Maestro», M. Greenspan a dirigé l'institution chargée de la politique monétaire des Etats-Unis pendant plus de 18 ans, entre 1987 et 2006.

Son décès a été annoncé par son épouse, la journaliste de NBC News Andrea Mitchell, dans un communiqué envoyé à des médias américains. Elle a évoqué des «complications liées à la maladie de Parkinson».

La Réserve fédérale a rapidement salué l'"héritage" de M. Greenspan, qui a selon elle contribué à «asseoir» la «crédibilité» de l'institution monétaire, «un de ses actifs les plus importants».

«Sous sa direction, la Réserve fédérale a connu une période prolongée de stabilité des prix qui a favorisé la croissance économique et contribué à renforcer la confiance du public dans cette institution», a aussi souligné l'organisation dans un communiqué.

La longévité de M. Greenspan à la tête de la Fed a été quasi-inégalée. Il a enchaîné cinq mandats, sous des présidents républicains et un démocrate (Bill Clinton).

Nommé par Ronald Reagan

Nommé par Ronald Reagan à la tête de la Fed en 1987 où il succède à Paul Volcker, Alan Greenspan, seulement en poste depuis quelques semaines, fait face à un des plus grands krachs boursiers de l'histoire, le «Lundi noir» du 19 octobre 1987.

Par son action prompte où la Fed injecte de massives liquidités pour assurer le refinancement des banques, il sort victorieux de ce baptême du feu.

Par la suite, ses petites phrases ont souvent fait trembler les marchés financiers, à l'instar de son commentaire sur leur «exubérance irrationnelle» en décembre 1996 en pleine montée de la bulle internet.

Des années plus tard, alors qu'il a quitté la présidence, la crise financière de 2008 éclate. Beaucoup lui reprochent alors d'avoir encouragé la dérégulation et d'avoir conservé des taux bas malgré le gonflement de la bulle immobilière nourrie par les prêts à risque (subprimes).

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