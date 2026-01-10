Donald Trump a signé un décret d'urgence destiné à placer sous protection spéciale les avoirs vénézuéliens, dont les revenus pétroliers, placés sur le territoire américain. Cette mesure vise à empêcher qu'ils soient saisis par des tribunaux ou des créanciers.

Keystone-SDA ATS

En signant vendredi ce texte, le président américain vise à «promouvoir les objectifs de la politique étrangère des Etats-Unis», a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d'information accompagnant le décret.