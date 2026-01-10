  1. Clients Privés
Trump a signé un décret sur les revenus pétroliers vénézuéliens détenus aux Etats-Unis

ATS

10.1.2026 - 18:51

Donald Trump a signé un décret d'urgence destiné à placer sous protection spéciale les avoirs vénézuéliens, dont les revenus pétroliers, placés sur le territoire américain. Cette mesure vise à empêcher qu'ils soient saisis par des tribunaux ou des créanciers.

Le président Trump a signé un décret d'urgence pour protéger les revenus issus du pétrole vénézuélien aux Etats-Unis des tribunaux ou des créanciers (archives).
Le président Trump a signé un décret d'urgence pour protéger les revenus issus du pétrole vénézuélien aux Etats-Unis des tribunaux ou des créanciers (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.01.2026, 18:51

10.01.2026, 19:04

En signant vendredi ce texte, le président américain vise à «promouvoir les objectifs de la politique étrangère des Etats-Unis», a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d'information accompagnant le décret.

