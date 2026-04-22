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Déficit L'Italie compte passer sous la barre des 3% en 2026

ATS

22.4.2026 - 14:16

La coalition au pouvoir en Italie, emmenée par Giorgia Meloni, demande une suspension «généralisée» des règles européennes sur le déficit si la guerre au Moyen-Orient venait à se relancer (archives).
La coalition au pouvoir en Italie, emmenée par Giorgia Meloni, demande une suspension «généralisée» des règles européennes sur le déficit si la guerre au Moyen-Orient venait à se relancer (archives).
ATS

L'Italie prévoit de passer sous la barre européenne des 3% de déficit en 2026 même si ses prévisions de croissance ont été revues à la baisse dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué mercredi son gouvernement.

Keystone-SDA

22.04.2026, 14:16

22.04.2026, 14:47

Près de 15 ans après la crise de la dette italienne, le gouvernement de droite et d'extrême-droite dirigé par Giorgia Meloni comptait passer sous cette barre en 2025. Cela lui aurait permis de sortir de la procédure de la Commission européenne pour déficit excessif et d'avoir plus de marges de manoeuvre.

Mais la croissance de l'économie italienne a ralenti fin 2025 et le déficit est resté à 3,1% du PIB.

Et le gouvernement a revu légèrement à la baisse mercredi ses prévisions de croissance pour l'économie italienne: le PIB devrait progresser de 0,6% en 2026 ainsi qu'en 2027, contre 0,7% et 0,8 prévus jusqu'ici pour ces deux années, a annoncé le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti.

Le déficit des comptes publics devrait ainsi passer sous la barre européenne des 3% en 2026, avec 2,9% de déficit, a précisé Giancarlo Giorgetti après la validation du Document de finances publiques en conseil des ministres.

«Ce cadre (...) méritera ensuite (...) d'être approfondi très rapidement par des décisions de nature politique concernant, d'un côté, la possibilité déjà prévue de dérogation sur les dépenses de défense» et d'un autre côté au «choc énergétique que la guerre au Moyen-Orient est en train de générer à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne et donc également à l'échelle italienne», a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse.

«Il faut qu'on se le dise, le scénario actuel ne favorise pas les perspectives, en particulier si les anticipations d'inflation devaient augmenter et si un resserrement de la politique monétaire devait enclencher un cercle vicieux au détriment des entreprises, des ménages et des États souverains», a ajouté le ministre de l'Economie.

La coalition au pouvoir en Italie a affiché le redressement des comptes publics comme une de ses priorités. Mais elle demande aussi une suspension «généralisée» des règles européennes sur le déficit dans le contexte si la guerre au Moyen-Orient venait à se relancer.

Rester sous la barre des 3% «n'est pas un drame» pour l'Italie, a déclaré à l'AFP l'économiste Lorenzo Codogno. «Rester ou sortir de la procédure européenne est plutôt cosmétique, pour faire voir aux marchés que l'on a atteint l'objectif». «C'est aussi important du point de vue politique, notamment pour les élections prévues en 2027», a ajouté l'économiste.

L'Italie est dans la moyenne des Etats de l'Union européenne (3,1% en 2025 comme en 2024) pour son déficit mais elle fait partie des Etats les plus endettés, avec la Grèce.

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