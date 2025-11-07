  1. Clients Privés
Tech’ Déjà sise à Zurich, Anthropic ouvre des bureaux à Paris et Munich

ATS

7.11.2025 - 09:57

La start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé vendredi l'ouverture de bureaux à Paris et à Munich en Allemagne, renforçant sa présence en Europe devant la demande croissante des entreprises pour les technologies d'IA générative.

L'entreprise à l'origine du modèle d'IA Claude, l'un des principaux rivaux de ChatGPT, a indiqué son intention d'agrandir ses équipes en recrutant des talents localement dans le cadre de cette "expansion majeure de ses opérations européennes", selon un communiqué.
ATS

Keystone-SDA

07.11.2025, 09:57

07.11.2025, 10:01

L'entreprise à l'origine du modèle d'IA Claude, l'un des principaux rivaux de ChatGPT, a indiqué son intention d'agrandir ses équipes en recrutant des talents localement dans le cadre de cette «expansion majeure de ses opérations européennes», selon un communiqué.

«Avec une équipe de direction plus grande, plus diversifiée et hautement spécialisée, nous redoublons d'efforts pour une croissance soutenue dans la région Europe Moyen-Orient et Afrique (EMEA)», a déclaré la société.

Technologie. Microsoft dit contrôler 27% d'OpenAI

TechnologieMicrosoft dit contrôler 27% d'OpenAI

Déjà présente à Dublin, Londres et Zurich, Anthropic avait annoncé en juin à l'AFP vouloir recruter une centaine de personnes en Europe, notamment pour renforcer ses capacités de recherche et de développement.

Anthropic assure faire face à une demande croissante pour ses services, le taux de croissance de son chiffre d'affaires annualisé ayant «été multiplié par neuf» dans la région EMEA, sans donner de chiffre précis. L'entreprise compte déjà parmi ses clients de grandes sociétés françaises comme Sanofi et L'Oréal.

Internet. ChatGPT va instaurer un contrôle parental

InternetChatGPT va instaurer un contrôle parental

En France, elle rejoint un écosystème IA déjà dense avec la pépite française Mistral AI, la start-up canadienne Cohere qui a ouvert son antenne parisienne en septembre et son rival américain OpenAI qui s'est installé à Paris il y a un an. Basée à San Francisco, Anthropic a une valorisation de 183 milliards de dollars (148 milliards de francs) et revendique 300'000 clients professionnels.

