La faîtière des entreprises helvétiques, Economiesuisse, a annoncé mardi le départ de Jan Atteslander, responsable du département Économie extérieure, au printemps 2026. La recherche d'un successeur débutera prochainement. (Photo d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Economiste, M. Atteslander a rejoint l'organisation en 2008 où il a dirigé les dossiers de politique économique extérieure, rapporte un communiqué soulignant son engagement pendant près de deux décennies.