Faîtière Départ à la direction d'Economiesuisse

ATS

9.9.2025 - 16:21

La faîtière des entreprises helvétiques, Economiesuisse, a annoncé mardi le départ de Jan Atteslander, responsable du département Économie extérieure, au printemps 2026. La recherche d'un successeur débutera prochainement.

La faîtière des entreprises helvétiques, Economiesuisse, a annoncé mardi le départ de Jan Atteslander, responsable du département Économie extérieure, au printemps 2026. La recherche d'un successeur débutera prochainement. (Photo d'illustration)
La faîtière des entreprises helvétiques, Economiesuisse, a annoncé mardi le départ de Jan Atteslander, responsable du département Économie extérieure, au printemps 2026. La recherche d'un successeur débutera prochainement. (Photo d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.09.2025, 16:21

Economiste, M. Atteslander a rejoint l'organisation en 2008 où il a dirigé les dossiers de politique économique extérieure, rapporte un communiqué soulignant son engagement pendant près de deux décennies.

