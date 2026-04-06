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Détroit d'Ormuz Les cours du pétrole reculent prudemment

ATS

6.4.2026 - 13:12

Le pétrole reculait légèrement lundi dans un niveau d'échanges limité par les fêtes de Pâques, les investisseurs digérant quelques nouvelles encourageantes sur le front de la guerre en Iran. Plusieurs navires pétroliers ont pu passer dans le détroit d'Ormuz.

Le pétrole reculait légèrement lundi dans un niveau d'échanges limité par les fêtes de Pâques (archives).
Le pétrole reculait légèrement lundi dans un niveau d'échanges limité par les fêtes de Pâques (archives).
sda

Keystone-SDA

06.04.2026, 13:12

«Il y a clairement un certain volume de marchandises qui transitent par le détroit. Cela est loin de normaliser le trafic maritime commercial, mais c'est sans aucun doute un pas dans la bonne direction», souligne Ole R. Hvalbye, analyste chez SEB, interrogé par l'AFP.

Lundi à la mi-journée à Bruxelles, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, contrat de référence, perdait 0,77% à 108,19 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en mai, reculait de 1,22% à 110,18 dollars.

Un troisième bâtiment appartenant à un armateur turc, un pétrolier à destination de la Malaisie, a franchi le détroit d'Ormuz dimanche soir, a annoncé le ministre turc des Transports Abdulkadir Uraloglu, après de précédents passages le 13 mars et samedi.

Lundi, une compagnie maritime japonaise a aussi déclaré qu'un pétrolier battant pavillon indien et appartenant à sa filiale avait franchi le détroit d'Ormuz, faisant route vers l'Inde.

Conditions posées par l'Iran

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique iranienne, ont par ailleurs déclaré dimanche qu'ils se préparaient à mettre en place des conditions de navigation dans le détroit d'Ormuz, sans donner plus de détails.

En n'autorisant qu'un trafic limité dans le détroit depuis le 28 février, l'Iran a fortement perturbé l'acheminement de 20% de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel, qui passe habituellement par Ormuz, et fait bondir les cours.

Egalement parmi les nouvelles menant à une accalmie sur le front des marchés, des informations de presse faisant état de négociations en cours entre les belligérants, bien que les investisseurs les prennent avec prudence. L'allocution du président américain prévue lundi à 13h00 (19h00 heure suisse) est^très attendue.

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