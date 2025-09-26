  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Danemark Nouvelle alerte aux drones, un aéroport ferme brièvement

ATS

26.9.2025 - 06:42

Un aéroport danois a de nouveau fermé dans la nuit de jeudi à vendredi suite à un survol de drone supposé, ont déclaré la police et les médias nationaux. Cet épisode survient après plusieurs incidents similaires qualifiés par Copenhague d'«attaques hybrides».

Des personnes marchent devant l'entrée de l'aéroport d'Aalborg, à Aalborg, au Danemark, le 25 septembre 2025. L'espace aérien au-dessus de l'aéroport d'Aalborg a été fermé pendant la nuit après que des drones ont été observés au-dessus de l'aéroport, selon la police. L'incident s'est produit quelques jours après que des drones ont été repérés près de l'aéroport de Copenhague dans la soirée du 22 septembre, forçant sa fermeture pendant quelques heures.
Des personnes marchent devant l'entrée de l'aéroport d'Aalborg, à Aalborg, au Danemark, le 25 septembre 2025. L'espace aérien au-dessus de l'aéroport d'Aalborg a été fermé pendant la nuit après que des drones ont été observés au-dessus de l'aéroport, selon la police. L'incident s'est produit quelques jours après que des drones ont été repérés près de l'aéroport de Copenhague dans la soirée du 22 septembre, forçant sa fermeture pendant quelques heures.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.09.2025, 06:42

26.09.2025, 07:00

L'espace aérien au-dessus de l'aéroport d'Aalborg, dans le nord du Danemark, a fermé jeudi à 23h40 après que des drones présumés ont été aperçus dans la zone, a rapporté la chaîne publique DR, citant un responsable de l'aéroport.

L'espace aérien a rouvert vers 00h35 vendredi, a ensuite indiqué la police régionale sur X, évoquant elle aussi une suspicion de drones.

A ce stade, les autorités n'ont pas clairement déclaré avoir établi la présence effective de tels engins.

«Pleine solidarité». Survols de drones: la France prête à soutenir le Danemark

«Pleine solidarité»Survols de drones: la France prête à soutenir le Danemark

La fermeture de l'aéroport a contraint un vol KLM en provenance d'Amsterdam à faire demi-tour et a entraîné l'annulation d'un vol Scandinavian Airlines au départ de Copenhague, selon les sites de suivi des vols et les sites web des compagnies aériennes.

Une arrestation

Des drones avaient été repérés dans la nuit de mercredi à jeudi au dessus des aéroports d'Aalborg (nord), d'Esbjerg (ouest), de Sonderborg (sud) et de la base aérienne militaire de Skrydstrup (sud), selon la police.

Lundi soir déjà, des drones à l'origine non identifiée avaient survolé les aéroports de Copenhague et d'Oslo en Norvège voisine, bloquant le trafic pendant plusieurs heures.

La Norvège a annoncé jeudi avoir arrêté un homme d'origine étrangère qui opérait un drone près de l'aéroport international d'Oslo. L'appareil a été saisi.

Norvège. Saisie d'un drone opéré par un homme d'origine étrangère près de l'aéroport d'Oslo

NorvègeSaisie d'un drone opéré par un homme d'origine étrangère près de l'aéroport d'Oslo

Ces incidents surviennent après des intrusions de drones attribués à la Russie en Pologne et en Roumanie mi septembre et d'avions de combat russes dans l'espace aérien estonien le 19 septembre.

Les autorités danoises n'ont pour l'heure pas établi de lien avec ces incidents, ni identifié leur origine. Jeudi, la Première ministre Mette Frederiksen a dénoncé des «attaques hybrides» et prévenu que les survols de drones «pourraient se multiplier».

«Il existe principalement un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, à savoir la Russie», a-t-elle relevé. Le Danemark compte parmi les principaux soutiens de l'Ukraine face à l'offensive déclenchée par la Russie en février 2022.

Moscou a «fermement» démenti être impliquée dans ces survols, son ambassade à Copenhague dénonçant une «provocation orchestrée».

Les plus lus

Trump annonce des droits de douane de 100% sur les médicaments
«Historique», «Putain cinq ans!», «Le coup de grâce»: la presse réagit
Blatten: coupé du monde, cet hôtel a le «malheur» d'être encore debout
Lyon sauvé par une frappe sublime, Lille par Olivier Giroud
Deux condamnés à mort exécutés dans le sud des Etats-Unis
Un ancien espoir d’Arsenal perd la vie dramatiquement à 21 ans