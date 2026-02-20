  1. Clients Privés
Alimentation Danone: le bénéfice chute et les volumes tirent les ventes en 2025

ATS

20.2.2026 - 11:01

Le géant agroalimentaire français Danone a vu son bénéfice net chuter de 9,7% en 2025, à 1,8 milliard d'euros (à peine moins en francs), mais se satisfait de ventes toujours tirées par une augmentation des volumes, avec un chiffre d'affaires stable (-0,3%).

Danone a effectué en janvier des rappels pour ses poudres de lait inflantile, à l'instar d'autres concurrents comme Nestlé (archives).
Danone a effectué en janvier des rappels pour ses poudres de lait inflantile, à l'instar d'autres concurrents comme Nestlé (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 11:01

20.02.2026, 11:07

Le bénéfice net a souffert notamment de coûts exceptionnels liés aux projets de transformation, principalement en Europe et en Indonésie, ainsi que de «dépréciations d'actifs incorporels».

Les ventes de Danone ont atteint 27,28 milliards en 2025, portées par la nutrition spécialisée et une «forte» croissance des volumes en Chine, selon un communiqué du groupe publié vendredi.

Mais le sujet dans toutes les têtes est les rappels de laits infantiles par Danone, et d'autres industriels du secteur, ces dernières semaines. Le groupe assure que la «sécurité alimentaire» est sa priorité et que les impacts financiers des rappels qu'il a effectués ne sont «à ce stade pas significatifs».

Plusieurs industriels ont procédé à des rappels après que Nestlé a découvert en décembre la présence de toxine céréulide dans certaines de ses poudres de lait infantile, en raison d'un ingrédient chinois contaminé largement utilisé par le groupe suisse mais aussi par nombre de ses concurrents, dont Danone.

Les rappels de Danone ayant été effectués en janvier 2026, les effets ne peuvent se mesurer sur les résultats 2025 mais, à la suite des différentes vagues de produits rappelés face aux évolutions des recommandations des autorités, le groupe avait été sanctionné en Bourse, connaissant notamment en janvier la pire chute depuis sa cotation à Paris.

Le cours a depuis presque retrouvé son niveau d'avant les premiers rappels d'ampleur.

Le groupe a maintenu ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires en 2026, (croissance de +3 à 5% en données comparables), la question sera donc d'évaluer l'impact des rappels sur les ventes du 1er trimestre, le groupe n'ayant pas effectué de rappels en Chine, l'un de ses marchés clé pour les laits infantiles, mais n'ayant pas non plus publié la liste rassemblée des pays concernés.

Si le chiffre d'affaires 2025 est relativement stable, en raison de l'impact «négatif» de l'appréciation de l'euro par rapport à plusieurs devises de pays dans lesquels Danone est implanté, le groupe met en avant les données comparables qui n'incluent pas ces effets et affichent une croissance organique des ventes de 4,5%, tirées par les volumes (+2,7%) plus que par les prix (+1,8%).

Les performances sont particulièrement élevées dans la région Chine, Asie du Nord et Océanie (+7% en données publiées) grâce aux laits infantiles et à la nutrition médicale, mais aussi par les yaourts au Japon, selon le communiqué.

