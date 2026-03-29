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Moyen-Orient Dans un Iran en guerre, le taux d'inflation monte à plus de 50%

ATS

29.3.2026 - 21:17

Le taux d'inflation annuel en Iran a atteint 50,6% à la mi-mars, en progression de trois points de pourcentage par rapport au mois précédent, a annoncé dimanche le centre officiel des statistiques.

L'économie est pénalisée depuis des années par une hyperinflation chronique et une forte dépréciation de la monnaie nationale, le rial, résultat notamment des sanctions internationales imposées à la République islamique.
L'économie est pénalisée depuis des années par une hyperinflation chronique et une forte dépréciation de la monnaie nationale, le rial, résultat notamment des sanctions internationales imposées à la République islamique.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.03.2026, 21:17

Le taux sur les 12 mois de l'année persane, du 20 février 2025 au 20 mars 2026, «a atteint 50,6%», a précisé l'organisme dans un communiqué relayé par l'agence officielle Irna. Il s'élevait à 47,5% le mois précédent, pour la période allant du 21 janvier au 19 février.

Cette accélération de la hausse des prix intervient alors que Téhéran est en guerre avec les Etats-Unis et Israël depuis le 28 février, un conflit qui s'est étendu à l'ensemble du Moyen-Orient. Le 20 mars, l'Iran a marqué le début de Norouz, le nouvel an persan.

L'économie est pénalisée depuis des années par une hyperinflation chronique et une forte dépréciation de la monnaie nationale, le rial, résultat notamment des sanctions internationales imposées à la République islamique.

Ce phénomène, qui érode rapidement le pouvoir d'achat des Iraniens, s'est particulièrement accentué ces derniers mois et a été l'élément déclencheur en décembre de vastes manifestations.

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