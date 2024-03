La situation des agriculteurs en Suisse est meilleure que ce qu'ils affirment, critique le think tank libéral Avenir Suisse. «De nombreux paysans se portent bien», affirme l'économiste Patrick Dümmler dans les journaux alémaniques de Tamedia.

Les agriculteurs ont multiplié les actions ces dernières semaines en Suisse (archives). sda

Les dirigeants de la contestation agricole «dressent le portrait de familles paysannes pauvres. Mais ce n'est qu'une partie de la réalité», estime M. Dümmler. Le revenu total par exploitation a atteint plus de 111'000 francs en 2021, un niveau record.

«Les paysans se sont très bien portés ces dix ou quinze dernières années. Je me demande pourquoi ils protestent maintenant», ajoute l'économiste.

Selon lui, le lobby paysan cache le fait qu'avec la «mort des fermes» il y a toujours moins d'exploitation bénéficiant de subventions. Il reste donc plus d'argent pour chaque ferme. Depuis 2015, le revenu des paysans a augmenté en moyenne d'un tiers. C'est cinq fois plus que pour les ménages hors du monde agricole, ajoute Patrick Dümmler.

L'expert dresse un parallèle avec la récente campagne en faveur de l'initiative pour une 13e rente AVS. La gauche avait alors mis en évidence les retraités qui rencontraient des difficultés et tu le fait que la situation de la majorité des rentiers n'a encore jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui, explique-t-il.

Economies prévues

Les paysans sont inquiets parce qu'ils ne savent pas où va la politique agricole. Ils veulent se défendre contre des coupes financières et préserver leurs structures.

De son côté, M. Dümmler attend de la politique une réforme d'une politique agricole «bureaucratique et protectionniste» qui permette plus d'économie de marché et d'innovation. Il salue les projets d'économies de la Confédération. L'expert voit notamment un potentiel dans les subventions qui nuisent à l'environnement.

Des centaines de paysans ont manifesté ces dernières semaines avec leurs tracteurs à travers la Suisse pour réclamer de meilleures conditions de travail. Des représentants du mouvement Révolte agricole ont également remis lundi à Berne une pétition munie de 2000 signatures demandant notamment un allégement des normes.

Ce mouvement faisait écho aux manifestations paysannes dans d'autres pays européens.

ot, ats