La décision de la Finma de procéder à la dépréciation des instruments de capital AT1 du Credit Suisse dans le cadre du sauvetage de la banque ne repose sur aucune base légale, estime le Tribunal administratif fédéral (TAF). La cour l'a annulée dans le cadre d'un arrêt partiel.

Le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision de la Finma dans le cadre d'un arrêt partiel, concernant les obligations AT1. ATS

Keystone-SDA ATS

L'origine de l'affaire remonte au paquet de mesures annoncé le 19 mars 2023 dans le cadre de l'opération de sauvetage, impliquant le Département fédéral des finances (DFF), l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), la Banque nationale suisse (BNS) ainsi que les deux banques concernées, a rappelé le TAF mardi dans un communiqué.

Ce paquet incluait notamment la dépréciation des instruments de capital Additional Tier 1 (instruments AT1), pour une valeur nominale d'environ 16,5 milliards de francs. Par une modification de l'ordonnance d'urgence, le Conseil fédéral avait autorisé la Finma à prendre cette décision.

Près de 3000 plaignants

Environ 3000 plaignants ont alors déposé des recours dans près de 360 procédures. Le TAF leur a donné raison dans cette décision partielle rendu publique mardi et a annulé la mesure. Il ne s'est toutefois pas encore prononcé sur les modalités de restitution. Les autres procédures sont suspendues jusqu'à ce que cette annulation soit juridiquement définitive.

Interrogée par l'agence AWP, la Finma a indiqué «prendre acte de la décision partielle du tribunal». Elle va désormais analyser cette décision. L'UBS, de son côté, a déclaré qu'elle ne la commentait pas. Par le passé, des représentants de la banque avaient souligné à plusieurs reprises que la dépréciation des obligations AT1 avait été un élément-clé du rachat de Credit Suisse par UBS.

Le Département fédéral des finances a également indiqué qu'il prenait connaissance du jugement et qu'il allait l'analyser. Il a en outre rappelé que la Confédération, ou le DFF, n'était pas partie à cette procédure.

Rejet d'une plainte civile aux Etats-Unis

Il y a seulement deux semaines, des détenteurs d'obligations de Credit Suisse ont vu leur plainte civile contre la Suisse être rejetée par un tribunal américain. Le tribunal de district compétent à New York a rejeté leur demande, qui portait sur un montant de 370 millions de dollars. L'affaire concernait la dépréciation des obligations AT1 dans le cadre du rachat de Credit Suisse par UBS.

Le tribunal a jugé que la Confédération ne relevait pas de sa juridiction en raison de l'immunité des Etats. Il a ainsi suivi l'argumentation du Conseil fédéral.

Un groupe d'investisseurs internationaux avait déposé la plainte en juin 2024. Ils contestaient l'ordre donné par la Finma, lors du sauvetage d'urgence de Credit Suisse par UBS le 19 mars 2023 de déprécier à zéro les obligations AT1 de la banque.

«Par cette décision, la Suisse a porté atteinte de manière illégale aux droits de propriété des plaignants», affirmait le groupe lors du dépôt de la plainte. Il reprochait notamment à la Confédération de ne pas avoir examiné d'autres acheteurs potentiels. De plus, afin de rendre le rachat aussi attrayant que possible pour l'UBS, Berne aurait effacé la totalité des obligations AT1 en circulation, d'un montant de 17,3 milliards de dollars.

Des titres assimilés au capital de base

Les obligations AT1 sont des titres créés après la crise financière de 2008, destinés à protéger les banques en difficulté. Elles sont comptabilisées dans les fonds propres de base d'une banque.

Ces titres peuvent être convertis en actions ou dépréciés. Le 19 mars 2023, la Finma avait déclaré que l'intervention des pouvoirs publics en faveur de Credit Suisse constituait un événement justifiant une telle intervention.