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Fujitsu Démission du président pour «conduite inappropriée»

ATS

17.6.2026 - 08:50

Le président de Fujitsu a démissionné en raison d'une «conduite inappropriée liée à une femme», a annoncé mardi le groupe japonais de systèmes informatiques, un des plus grands prestataires mondiaux du secteur.

Le groupe japonais ne s'est pas épanché sur les détails de l'affaire (archives).
Le groupe japonais ne s'est pas épanché sur les détails de l'affaire (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 08:50

17.06.2026, 08:59

Le départ de Hidenori Furuta, effectif mardi, est intervenu après que l'entreprise a pris connaissance de faits plus tôt en juin, a indiqué mercredi à l'AFP un porte-parole de Fujitsu.

Ce dernier a refusé de livrer des détails sur l'affaire, mais a précisé que cette décision en matière de ressources humaines ne faisait suite à aucune violation de la loi.

Il n'est pas prévu de remplacer M. Furuta dans l'immédiat, a-t-il ajouté. Hidenori Furuta avait pris la tête du conseil d'administration de Fujitsu en 2024, après avoir occupé les fonctions de vice-président exécutif et de directeur technique.

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