La campagne de vaccination des vaches contre la dermatose nodulaire a commencé ces derniers jours en Savoie, en Haute Savoie, dans l'Isère et l'Ain. C'est dans ces régions que la maladie était apparue pour la première fois en France en juin 2025.

Le but de la campagne est de vacciner les animaux avant leur montée dans les alpages (image d'archives). ATS

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«L'objectif est de maintenir la couverture vaccinale de l'ensemble des bovins présents dans les ex-zones réglementées durant l'été et toute la période d'activité vectorielle (des mouches qui transmettent la maladie, NDLR), afin de limiter le risque de résurgence de la maladie», a indiqué jeudi le ministère de l'Agriculture dans un communiqué.

«Nos vaches ont été vaccinées en rappel pour la dermatose nodulaire contagieuse la semaine dernière, on a hâte de pouvoir les sortir», a confié à l'AFP une jeune éleveuse de Haute-Savoie. Le but est de vacciner les animaux avant leur montée dans les alpages.

Les animaux vaccinés l'été dernier dans ces zones d'Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté sont encore techniquement immunisés, mais éleveurs et gouvernement redoutent un retour de la maladie qui entraîne l'abattage total des troupeaux infectés et a relancé des manifestations massives d'agriculteurs cet hiver.

Le ministère évoque une immunité de 15 mois après la vaccination mais avait précédemment évoqué, comme plusieurs scientifiques, une période pouvant aller de 12 à 18 mois.

Des conclusions intermédiaires des scientifiques du Cirad sur un possible abattage sélectif en cas d'immunité collective sont attendues en avril, avant un rapport complet fin juin. C'est l'abattage total des troupeaux, contesté par deux syndicats, qui a ravivé la colère des agriculteurs fin novembre.

Aucun nouveau foyer

Aucun nouveau foyer de la maladie n'a été détecté en France depuis le 2 janvier, ce qui a entraîné la levée de la quasi-totalité des restrictions de mouvement d'animaux et d'exportations.

Au total, 117 foyers ont été recensés entre juin et janvier, avec plus de 3300 animaux abattus et environ deux millions vaccinés.

La campagne de rappel de vaccination durera jusqu'à la fin de l'année puisque le Sud-Ouest a été vacciné à partir d'octobre en 2025, ce qui garantit normalement une immunité jusqu'à la redescente des pâturages d'été en montagne l'automne prochain.

Elle ne concerne que les zones réglementées c'est-à-dire autour des foyers de la maladie détectés, et pas les zones vaccinées en prévention dans le Sud-Ouest pour établir un «cordon sanitaire».

Une décision sur une éventuelle vaccination dans ce «cordon» sera prise lors du prochain Parlement du sanitaire, qui réunit tous les acteurs au ministère.