«Soutien à l'agriculture irlandaise» Des agriculteurs manifestent en Irlande contre l'accord UE-Mercosur

ATS

10.1.2026 - 14:25

Plusieurs milliers d'agriculteurs se sont rassemblés samedi à Athlone, dans le centre de l'Irlande, pour protester contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, a constaté un journaliste de l'AFP.

En Irlande, les agriculteurs s'inquiètent notamment de la concurrence issue de l'importation de viande de bœuf à moindre prix.
En Irlande, les agriculteurs s'inquiètent notamment de la concurrence issue de l'importation de viande de bœuf à moindre prix.
AFP

Keystone-SDA

10.01.2026, 14:25

«Non UE-Mercosur» et «Soutien à l'agriculture irlandaise», pouvait-on lire sur des pancartes accrochées sur certains des nombreux tracteurs qui ont convergé vers la petite localité située à mi-chemin entre Dublin et Galway, au lendemain du feu vert européen.

Commerce. Mercosur: l'Union européenne donne son feu vert, sans la France

CommerceMercosur: l'Union européenne donne son feu vert, sans la France

Comme ses homologues français, hongrois, polonais et autrichien, le gouvernement irlandais s'est opposé à la conclusion de cet accord, qui suscite une forte contestation agricole, avec la crainte d'une arrivée de produits moins chers et pas forcément respectueux des normes de l'UE. Vendredi, des manifestations et actions d'agriculteurs ont eu lieu en Pologne, France et Belgique où certains barrages étaient toujours en faction samedi.

Le Parlement européen doit encore se prononcer

Le Parlement européen doit encore se prononcer sur le texte, négocié depuis plus de 25 ans entre l'UE et le bloc sud-américain du Mercosur, qui comprend le Brésil, le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay. Il créerait l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, de plus de 700 millions de consommateurs.

Bruxelles. Vers un report de l’accord UE-Mercosur, sur fond de manifestations

BruxellesVers un report de l’accord UE-Mercosur, sur fond de manifestations

Pour ses défenseurs comme l'Allemagne et l'Espagne, il va permettre au contraire de relancer une économie européenne à la peine, en supprimant une large part des droits de douane, ce qui favoriserait les exportations européennes de voitures, de machines, de vins et de fromages. En Irlande, les agriculteurs s'inquiètent notamment de la concurrence issue de l'importation de viande de bœuf à moindre prix.

Le principal syndicat agricole, l'Irish farmers association (IFA) a jugé «très décevant» le feu vert européen et appelé les députés à s'y opposer. Vendredi, le vice-Premier ministre irlandais Simon Harris a assuré que le gouvernement «continuerait à exposer (ses) préoccupations».

