«De grands patriotes vont l'acheter» TikTok USA : Washington impose une gouvernance à majorité américaine

ATS

21.9.2025 - 05:00

Les négociations en cours avec Pékin prévoient que six des sept membres du conseil d'administration de l'application de vidéos TikTok aux Etats-Unis soient Américains, a affirmé samedi la Maison Blanche.

ATS

Keystone-SDA

21.09.2025, 05:00

21.09.2025, 07:21

«TikTok sera majoritairement détenue par des Américains aux Etats-Unis. Il y aura sept membres au conseil d'administration, dont six seront Américains», a déclaré la porte-parole de la présidence Karoline Leavitt à la chaîne de télévision Fox News.

Elle a ajouté que «les données et la confidentialité seront supervisées par une des meilleures entreprises technologiques américaines, Oracle, et l'algorithme sera aussi contrôlé par les Etats-Unis».

Selon Mme Leavitt, «tous ces éléments font déjà l'objet d'un accord» entre les parties, qui ne reste plus qu'à «être finalisé». «Je pense que cela arrivera dans les prochains jours», a-t-elle poursuivi.

«Nous avons de grands patriotes américains qui vont l'acheter, des gens très importants, des gens qui aiment notre pays, qui sont très doués en technologie», a déclaré de son côté le président Donald Trump à la presse, dans la soirée.

Il avait dit la veille, après un appel avec son homologue Xi Jinping, que la signature d'un accord sur TikTok pouvait désormais être une «simple formalité». Pékin n'a pas donné d'indication en ce sens après la conversation entre les deux chefs d'Etat.

A propos de TikTok, le dirigeant chinois a simplement appelé les Etats-Unis à «offrir un environnement des affaires ouvert, équitable et non discriminatoire aux entreprises chinoises investissant aux États-Unis.»

Ces tractations ont lieu alors qu'une loi américaine prévoyait d'interdire la plateforme aux Etats-Unis, au nom de la sécurité nationale.

Mais depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a cherché à trouver une voie pour la maintenir en place, via la cession des activités de TikTok aux Etats-Unis à un consortium d'investisseurs américains, dont son allié Larry Ellison, à la tête d'Oracle.

Donald Trump estime que TikTok l'a aidé à doper sa popularité auprès des jeunes Américains pendant la dernière campagne présidentielle.

Selon des informations du Wall Street Journal vendredi soir, le gouvernement américain compte obtenir une commission de plusieurs milliards de dollars pour son rôle d'intermédiaire dans les négociations.

