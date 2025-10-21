Les ventes de produits et services suisses vers les Etats-Unis, pénalisées depuis début août par des droits de douane de 39%, ont affiché une performance contrastée au troisième trimestre, reflet des incertitudes face à une politique commerciale américaine erratique.

Entre début juillet et fin septembre, les exportations outre-Atlantique ont fléchi de 8,2% en terme nominal. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Entre début juillet et fin septembre, les exportations outre-Atlantique ont fléchi de 8,2% en terme nominal (non corrigé de l'inflation) et comparé au trimestre précédent, a détaillé mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Le commerce extérieur suisse a ainsi limité les dégâts pendant le trimestre sous revue, après la chute de 32,9% au deuxième partiel.

La reprise des exportations helvétiques vers les Etats-Unis est encore plus marquée au seul mois de septembre avec un rebond de 42,8% comparé au mois précédent, après une chute de 22,5% en août et une hausse de 0,9% en juillet.