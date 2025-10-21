  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Commerce extérieur Des exportations vers les USA entre ombre et lumière

ATS

21.10.2025 - 11:37

Les ventes de produits suisses vers les Etats-Unis, pénalisées depuis début août par des droits de douane de 39%, ont affiché une performance contrastée au troisième trimestre, reflet des incertitudes face à une politique commerciale américaine erratique.

Le rebond des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques a offert un certain réconfort (archives)
Le rebond des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques a offert un certain réconfort (archives)
ATS

Keystone-SDA

21.10.2025, 11:37

21.10.2025, 11:45

Entre début juillet et fin septembre, les exportations outre-Atlantique ont fléchi de 8,2% en terme nominal (non corrigé de l'inflation) et comparé au trimestre précédent, a détaillé mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Le commerce extérieur suisse a ainsi limité les dégâts pendant le trimestre sous revue, après la chute de 32,9% au deuxième partiel.

La reprise des exportations helvétiques vers les Etats-Unis est encore plus marquée au seul mois de septembre avec un rebond de 42,8% comparé au mois précédent, après une chute de 22,5% en août et une hausse de 0,9% en juillet.

Ce rebond mensuel a été porté par la forte envolée des exportations du secteur chimique et pharmaceutique. Ce dernier avait été frappé fin septembre de taxes de 100%, mais les entreprises comme Novartis et Roche investissant et produisant aux Etats-Unis en avaient été exemptées.

La branche horlogère a par contre fait grise mine, ses ventes vers la première économie mondiale s'étant effondrées de 55,6% sur un an pendant le mois sous revue, a détaillé la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

Pour l'économiste en chef de Bantleon, Daniel Hartmann, les données mensuelles du commerce extérieur sont très volatiles et ne doivent pas être «surinterprétés». Mais avec 4,2 milliards de francs, les exportations vers les Etats-Unis se situent à peu près dans la moyenne mensuelle de 2024 et reflètent donc une certaine «stabilité», selon l'expert.

Les récentes études conjoncturelles semblent suggérer que le commerce extérieur suisse ne devrait pas souffrir autant que prévu des difficultés actuelles. Les exportations devraient ainsi parvenir à afficher une «évolution robuste ces prochains mois», a estimé M. Hartmann.

Les plus lus

L'accueil bruyant de ses codétenus: «Oh bienvenue Sarkozy!»
Effroi en France: une tornade meurtrière fait des ravages
Alerte à New York: un super gratte-ciel menace de s'effondrer!
Nouveau couac : Paul Pogba se retrouve au pied du mur
Trois ans de Meloni: les dessous de l'embellie économique italienne
Un canard se perd et atterrit à Neuchâtel: les ornithologues s'emballent!