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Insolite Des paquets de chips japonais en noir et blanc à cause de la guerre

ATS

12.5.2026 - 11:53

Le premier fabricant japonais de chips subit de plein fouet les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Il est obligé de remplacer ses emblématiques sachets orange et jaune par du noir et blanc.

Keystone-SDA

12.05.2026, 11:53

La marque Calbee, incontournable au Japon, est connue pour ses chips déclinées en une multitude de saveurs, du sel aux algues au beurre-soja.

Mais l'entreprise a annoncé mardi qu'elle allait «réviser les spécifications des emballages» de certains produits en raison d'une «instabilité de l'approvisionnement de certaines matières premières résultant de l'escalade des tensions au Moyen-Orient».

Le communiqué, qui présente des paquets de chips gris, ne précise pas quelles matières premières sont en cause.

Selon des médias locaux, le fabricant d'encas a vu son approvisionnement en encres d'impression compromis par des pénuries de naphta, un sous-produit pétrolier utilisé dans de nombreux secteurs, notamment pour les emballages plastiques.

Les emballages de certaines de ses gammes de chips, ainsi que ceux de très populaires collations à la crevette, seront redessinés en version monochrome à partir de la fin du mois, a indiqué l'entreprise.

Au total, 14 produits seront concernés, selon Calbee.

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