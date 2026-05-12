Le premier fabricant japonais de chips subit de plein fouet les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Il est obligé de remplacer ses emblématiques sachets orange et jaune par du noir et blanc.
La marque Calbee, incontournable au Japon, est connue pour ses chips déclinées en une multitude de saveurs, du sel aux algues au beurre-soja.
Mais l'entreprise a annoncé mardi qu'elle allait «réviser les spécifications des emballages» de certains produits en raison d'une «instabilité de l'approvisionnement de certaines matières premières résultant de l'escalade des tensions au Moyen-Orient».
Le communiqué, qui présente des paquets de chips gris, ne précise pas quelles matières premières sont en cause.
Selon des médias locaux, le fabricant d'encas a vu son approvisionnement en encres d'impression compromis par des pénuries de naphta, un sous-produit pétrolier utilisé dans de nombreux secteurs, notamment pour les emballages plastiques.
Les emballages de certaines de ses gammes de chips, ainsi que ceux de très populaires collations à la crevette, seront redessinés en version monochrome à partir de la fin du mois, a indiqué l'entreprise.
Au total, 14 produits seront concernés, selon Calbee.