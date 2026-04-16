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Vaud Deux entreprises de construction visées par la Comco

ATS

16.4.2026 - 08:56

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert deux enquêtes à l'encontre de deux entreprises de construction vaudoises soupçonnées d'entente sur les prix. L'autorité dispose d'indices recueillis lors d'une autre procédure en cours dans le canton de Neuchâtel.

La Comco soupçonne deux sociétés vaudoises d'avoir coordonné leurs offres et leurs prix dans le cadre de deux projets de construction privés datant de 2023 (archives).
La Comco soupçonne deux sociétés vaudoises d'avoir coordonné leurs offres et leurs prix dans le cadre de deux projets de construction privés datant de 2023 (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.04.2026, 08:56

16.04.2026, 08:58

Les deux sociétés visées, l'yverdonnoise Ernest Gabella et la glandoise Perrin Frères, auraient coordonné leurs offres et leurs prix dans le cadre de deux projets de construction privés datant de 2023, indique jeudi la Comco, qui devra également déterminer s'il existe d'autres restrictions illicites à la concurrence.

Les enquêtes vont durer un an et les entreprises bénéficient de la présomption d'innocence, rappelle la Comco.

Le communiqué fait également mention du groupe neuchâtelois Zuttion Construction. Fin 2023, le gendarme de la concurrence avait lancé une enquête portant sur des ententes présumées sur les prix dans le domaine du génie civil dans le canton de Neuchâtel, procédure initialement limitée à trois entreprises puis étendue à 19 sociétés quelques mois plus tard.

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