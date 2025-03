L'usage de l'IA générative se généralise, mais certains domaines comme la santé restent tabous (image d'illustration). ATS

Les chatbots de l'intelligence artificielle (IA) font de plus en plus d'émules. Selon un sondage de Comparis, deux tiers des Suissessess et des Suisses déclarent avoir déjà utilisé au moins une fois ChatGPT ou Gemini. L'an dernier, cette part approchait les 50%.

Keystone-SDA ATS

Les jeunes de 18 à 35 ans ont une longueur d'avance: 81% ont déjà eu recours à l'un des deux programmes, selon l'enquête du comparateur en ligne publiée mardi. Mais les 36-55 ans sont loin d'y être indifférents puisqu'ils sont 66% à l'avoir déjà expérimentée. La part des plus de 56 ans tombe à 35%.

Beaucoup utilisent les chatbots pour leur travail, par exemple pour créer des résumés, effectuer des calculs ou écrire du code. Mais c'est d'abord la recherche d'informations qui cartonne. Alors qu'en 2024, seuls 27% des utilisateurs de chatbots ont effectué des recherches sur ChatGPT ou d'autres outils d'IA, cette proportion est passée à 33% en 2025.

«ChatGPT pourrait s'imposer dans les recherches complexes avec des processus de réflexion, tandis que Google reste pour le moment en tête pour les recherches locales et transactionnelles», explique Jean-Claude Frick, expert numérique chez Comparis.

La santé, un domaine à part

Dans le domaine du e-commerce, 26% ont utilisé un chatbot. En revanche, l'utilisation de chatbots pour la recherche d'informations sur des plateformes vidéo telles que Youtube ou TikTok reste toujours faible. Leur part n'a que légèrement augmenté, passant de 16,6% en 2024 à 19,3% en 2025.

Par contre, la communication avec un chatbot reste taboue notamment pour les problèmes de santé. Ainsi, 58% des personnes interrogées déclarent ne vouloir en aucun cas confier à un chatbot des informations sur leurs problèmes de santé mentale.

Et 54% ne veulent en aucun cas divulguer leurs données personnelles afin que le chatbot puisse fonctionner en tant que conseiller de santé numérique interactif. Plus de la moitié des sondés ne souhaitent pas non plus confier des informations sur leurs problèmes de santé physique à un chatbot.

L'enquête a été réalisée par l’institut de sondage et d'études de marché Innofact pour le compte de comparis.ch en mars 2025 auprès d'un échantillon de 1029 personnes issues de toutes les régions de Suisse.