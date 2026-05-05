Le bénéfice opérationnel (EBITDA) du groupe de presse Ringier est resté stable l'an dernier, à 120,3 millions de francs. C'est une hausse de 1,3% comparé à 2024, mais le deuxième meilleur résultat en dix ans. Le chiffre d'affaires a fléchi de 4,7%, à 762,4 millions.

Le groupe de presse Ringier a réalisé l'an dernier son deuxième meilleur résultat opérationnel des dix dernières années, après celui de 2021 (archives). ATS

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La baisse du chiffre d'affaires résulte principalement de la fermeture de l'imprimerie Swissprinters à la fin 2024, indique mardi le groupe de presse Ringier, basé à Zurich.

En 2025, 83% du résultat opérationnel ont été générés par les activités numériques. L'EBITDA réalisé l'an dernier est le deuxième meilleur du groupe ces dix dernières années, après celui de 2021.

Ringier se félicite, en outre, de l'entrée en bourse réussie de sa société Swiss Marketplace Group Holding, en septembre dernier. Ses effets ne sont pas inclus dans l'EBITDA de 2025.

Le groupe Ringier édite notamment les médias du Blick, l'Illustré et la Schweizer Illustrierte. À l'étranger, il détient aussi de nombreux titres en Europe de l'est, notamment.