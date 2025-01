«L'envie de rire ne disparaîtra jamais!», assure le journal satirique français Charlie Hebdo, 10 ans après l'attentat jihadiste qui a décimé une partie de sa rédaction. Cela dans un numéro spécial à paraître mardi s'attachant notamment à «rire de Dieu» à travers quelque 40 caricatures.

L'attentat contre Charlie Hebdo a eu lieu il y a dix ans. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans ce numéro que l'AFP a pu consulter lundi, l'hebdomadaire se dit «increvable», avec, en dessin de une, un lecteur assis sur un fusil d'assaut, lisant, ravi, ce Charlie «historique» de 32 pages.

«La satire possède une vertu qui nous a aidés à traverser ces années tragiques: l'optimisme. Si on a envie de rire, c'est qu'on a envie de vivre. Le rire, l'ironie, la caricature sont des manifestations d'optimisme. Quoi qu'il arrive de dramatique ou d'heureux, l'envie de rire ne disparaîtra jamais», souligne Riss, son directeur, dans l'édito qui revient sur les 10 dernières années marquées, selon lui, par une «situation géopolitique» qui s'est «aggravée».

Valeurs remises en cause

«Aujourd'hui, les valeurs de Charlie Hebdo, comme l'humour, la satire, la liberté d'expression, l'écologie, la laïcité, le féminisme pour ne citer que celles-ci, n'ont jamais été autant remises en cause (...). Peut-être parce que c'est la démocratie elle-même qui se trouve menacée par des forces obscurantistes renouvelées», affirme-t-il.

Le 7 janvier 2015, 12 personnes ont été tuées dans l'attaque menée par les frères Kouachi, deux Français qui avaient prêté allégeance à Al-Qaïda.

Parmi elles, huit membres de la rédaction: les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, la psychanalyste Elsa Cayat, l'économiste Bernard Maris et le correcteur Mustapha Ourrad.

«Je suis Charlie»

Charlie était la cible de menaces jihadistes depuis la publication de caricatures du prophète Mahomet en 2006. L'attaque avait provoqué une émotion mondiale et donné naissance à un slogan de soutien: «Je suis Charlie».

Le 11 janvier 2015, des manifestations avaient réuni près de quatre millions de personnes à travers la France, avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement étrangers dans le cortège parisien.

Commémorations mardi

Dix ans après, les commémorations organisées mardi se feront en présence du président français Emmanuel Macron, de plusieurs ministres et de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Elles débuteront à 11h30 dans le XIe arrondissement de Paris, où Charlie Hebdo avait ses locaux en 2015, et se poursuivront boulevard Richard Lenoir, où le policier Ahmed Merabet avait été abattu. Elles s'achèveront à 13h10 par un hommage aux victimes du magasin Hypercasher porte de Vincennes: quatre personnes de confession juive y avaient été tuées le 9 janvier 2015.

Dessiner sa «colère»

Dans son numéro spécial, Charlie Hebdo publie une série de caricatures sur le thème #RiredeDieu. L'hebdomadaire, dont la ligne anticléricale n'a jamais varié, a lancé fin 2024 un concours international auprès de dessinateurs de presse, invitant à «dessine(r) votre colère contre l'emprise de toutes les religions sur vos libertés».

Parmi 350 dessins reçus, près de 40, «les plus efficaces et les plus aboutis», sont publiés.

Parmi eux, l'un représente un Christ en croix se filmant avec un téléphone, avec un sous-titre prévenant que «le petit oiseau va sortir», un autre montre une mère et son enfant dans un paysage de ruines se disant qu'"un dieu ça va, trois bonjour les dégâts», et dans un troisième un dessinateur se demande si dessiner «un type qui dessine un type qui dessine Mahomet, ça va?».

«Liberté d'expression, droit fondamental»

Le journal publie également les résultats d'une étude de l'institut Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès réalisée en juin 2024 indiquant que 76% des Français estiment que «la liberté d'expression est un droit fondamental» et que «la liberté de caricature en fait partie». 62% des sondés se disent favorables au «droit de critiquer de manière outrageante une croyance, un symbole ou un dogme religieux».

Ce sondage a été réalisé par questionnaire autoadministré en ligne du 31 mai au 1er juin auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Lundi, la cour d'assises des mineurs juge l'homme qui a attaqué deux personnes au hachoir en septembre 2020 devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, ignorant que le journal avait quitté les lieux après l'attentat de 2015.