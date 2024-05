La nouvelle société valaisanne Verticalp Vallée du Trient SA regroupera dès le 1er juin le domaine skiable des Marécottes et le site d'excursion de VerticAlp-Emosson. Une démarche «pour un tourisme équilibré entre l'été et l'hiver, une mobilité douce et un développement durable», a assuré mardi la nouvelle entité.

Le minifunic de VerticAlp-Emosson (archives). ATS

ATS

Les communes de Salvan et de Finhaut, ainsi que les deux sociétés à vocation touristique constituent «à parts égales» l'actionnariat de la société. Celle-ci sera chargée «de l'exploitation des installations de transport par câble et sur rails des Marécottes et d’Emosson, ainsi que les points de restauration qui y sont liés», précise la future VerticAlp Vallée du Trient SA (VAVT) dans un communiqué.

«Les deux sites touristiques présentent une double complémentarité, saisonnière et de clientèle. Les Marécottes vivent leur haute saison en hiver, et séduisent une clientèle essentiellement locale, régionale et en séjour dans la vallée, tandis qu’Emosson draine des visiteurs suisses et internationaux qui ne passent généralement qu’une journée sur place. Cet état de fait ouvre des perspectives intéressantes en matière de personnel et de marketing notamment», précise Gianluca Lepori, directeur de VAVT, cité dans le communiqué.

Bilans «réjouissants»

Côté finances, la saison d’hiver 2023/2024 du domaine skiable s’est soldée «par une fréquentation de 60'000 visiteurs, en augmentation de 35% par rapport à l’hiver précédent. Il s’agit de la plus forte affluence des 10 dernières années. Une fréquentation à laquelle s’ajoute celle de l’été, avec environ 15'000 personnes», note VAVT.

En 2024, les remontées mécaniques TéléMarécottes ont démarré leur programme de renouvellement de leurs infrastructures. L’ancienne télécabine de 1968, la plus ancienne de Suisse, a été démolie et la construction de la nouvelle installation, sur le même tracé, est en cours.

Le bilan est aussi «réjouissant» du côté de VerticAlp-Emosson: «La réouverture en 2023 des deux funiculaires et du train panoramique, après une année de fermeture, nous a permis de renouer avec le succès; environ 40'000 personnes ont visité le site de mi-juin à mi-octobre 2023», se réjouit Amédée Murisier, président du Conseil d’administration de VAVT.

La Vallée du Trient veut promouvoir un tourisme doux et un développement durable. Elle est traversée par le train du Mont-Blanc Express.

vs, ats