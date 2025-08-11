  1. Clients Privés
Exemption à payer Donald Trump confirme que Nvidia versera une redevance à Washington

ATS

11.8.2025 - 18:53

Donald Trump a confirmé lundi que le géant américain des semiconducteurs Nvidia a accepté de verser au gouvernement américain 15% de ses recettes provenant de la vente de puces d'intelligence artificielle (IA) H20 en Chine.

President Donald Trump speaks with reporters before boarding Air Force One at Lehigh Valley International Airport, Sunday, Aug. 3, 2025, in Allentown, Pa. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
President Donald Trump speaks with reporters before boarding Air Force One at Lehigh Valley International Airport, Sunday, Aug. 3, 2025, in Allentown, Pa. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.08.2025, 18:53

«Je leur ai dit (...), je veux que vous payez quelque chose à notre pays, parce que je vous accorde une exemption», a déclaré le président des Etats-Unis à des journalistes à la Maison Blanche, insistant sur le fait que les H20 ne sont pas des puces de dernière génération. Nvidia les avait conçues pour se conformer aux restrictions d'exportations de composants de pointe vers la Chine.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison Blanche mercredi et a accepté de reverser au gouvernement américain une partie de ses revenus, un arrangement très inhabituel dans le commerce international des technologies, avait indiqué plus tôt dans la journée le Financial Times, Bloomberg et le New York Times.

«Nous suivons les règles établies par le gouvernement américain pour notre participation aux marchés mondiaux», a affirmé Nvidia lundi dans une réponse écrite à l'AFP, sans mentionner ces 15%.

La société californienne est au coeur de la rivalité technologique entre Pékin et Washington. L'accès des entreprises chinoises à ses puces avancées «H20» constitue un enjeu majeur dans les discussions commerciales entre les deux puissances.

