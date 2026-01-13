  1. Clients Privés
WEF 2026 Donald Trump se rendra bien à Davos la semaine prochaine

ATS

13.1.2026 - 15:27

Le président américain Donald Trump se rendra bien à Davos la semaine prochaine. L'organisation du Forum économique mondial (WEF) a annoncé sa présence mardi, confirmant les rumeurs qui circulaient ces dernières semaines.

Le président américain Donald Trump avait participé virtuellement à la précédente édition du WEF, quelques jours après sa prise de fonction à la Maison Blanche (archives).
Le président américain Donald Trump avait participé virtuellement à la précédente édition du WEF, quelques jours après sa prise de fonction à la Maison Blanche (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.01.2026, 15:27

13.01.2026, 15:31

Donald Trump sera accompagné d'une large délégation, comprenant le secrétaire d'Etat Marco Rubio, les émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner et le secrétaire au trésor Scott Bessent, a déclaré le président du WEF Borge Brende lors d'une conférence en ligne.

La situation au Venezuela sera certainement discutée avec les chefs d'Etats d'Amérique latine présents. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera aussi présent.

Aucun détail n'a encore été donné sur le programme du président américain. Selon la presse, il devrait arriver à Davos le mercredi 21 janvier et séjourner deux jours en Suisse.

C'est la troisième fois que le républicain se rend au WEF. Il y avait déjà participé deux fois lors de son premier mandat. Il est intervenu à distance l'année dernière, alors qu'il venait tout juste d'entamer son deuxième mandat.

Le WEF se tient du 19 au 23 janvier.

