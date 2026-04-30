Microsoft a une fois de plus dépassé les attentes des marchés avec des résultats en hausse au troisième trimestre de son exercice décalé. La performance a notamment été soutenue par la poursuite de l'ascension des activités dans le nuage ("cloud").

Microsoft a fait mieux que prévu au 3e trimestre, le consensus des analystes de FactSet ayant anticipé un chiffre d'affaires de 81,40 milliards de dollars et un bénéfice net de 30,25 milliards (archives). ATS

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Le groupe a annoncé mercredi dans un communiqué un chiffre d'affaires de 82,89 milliards de dollars entre janvier et mars, contre 70,06 milliards un an plus tôt, et un bénéfice net de 31,78 milliards, soit un bond supérieur à 23% sur un an.

A lui seul, Microsoft Cloud a généré un chiffre d'affaires de 54,5 milliards (+29%). Dans le détail, les revenus d'Azure et des autres services de «cloud» ont, à eux seuls, bondi de 40% sur un an.

Les dépenses d'investissement du géant informatique ont progressé de 49% à 31,9 milliards de dollars sur le trimestre, dont «environ les deux tiers en actifs de courte durée, principalement (les processeurs puissants) GPU et CPU, pour faire face à la demande auprès de la plateforme Azure, les applications croissantes et solutions IA», entre autres.

Lors d'une audioconférence avec des analystes, la directrice financière Amy Hood a anticipé pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 86,7 et 87,9 milliards de dollars et des dépenses d'investissement «supérieures à 40 milliards».

Au total, a-t-elle relevé, ces dernières devraient atteindre 190 milliards sur l'exercice fiscal 2026, dont 25 milliards du fait des «prix plus élevés des composants».

«Nous continuons d'avoir confiance concernant le retour sur ces investissements, étant donnés les signes d'une demande plus forte et l'utilisation croissante des produits», a-t-elle assuré, soulignant que malgré ces investissements, «nous allons rester sous contrainte au moins jusqu'à fin 2026».

Pour l'exercice 2027, elle a prévenu de nouvelles réductions des effectifs et anticipé une «nouvelle croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et du bénéfice opérationnel».

«Nous sommes à l'orée de l'un des changements de plateforme les plus importants, qui va changer l'entièreté de la tech à mesure que les agents prolifèrent et assurent une domination dans la charge de travail», a déclaré Satya Nadella, patron du groupe de Redmond (Etat de Washington), aux analystes.

Selon lui, cela va notamment «changer l'équation de la création de valeur à travers toute l'économie».

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Microsoft reculait de 0,29%.

«Nous avons produit des résultats qui ont dépassé les attentes au niveau du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel et du bénéfice par action, illustrant une solide exécution et une demande croissante pour Microsoft Cloud», a relevé Amy Hood.

«Trimestre solide»

Le consensus des analystes de FactSet avait anticipé un chiffre d'affaires de 81,40 milliards de dollars et un bénéfice net de 30,25 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, valeur privilégiée par les marchés, le bénéfice net ressort à 4,27 dollars pour un consensus de 4,05 dollars et 3,54 dollars réalisés un an plus tôt.

Les analystes de Wedbush ont relevé dans une note que le groupe avait réalisé un «trimestre solide avec une poursuite de la dynamique haussière en matière d'IA», soulignant que les investisseurs «se concentrent avant tout sur la trajectoire de croissance d'Azure et sur la discipline des dépenses d'investissements».

«Des poids lourds comme Microsoft, Amazon AWS et Google Cloud devraient continuer de bénéficier de la croissance de l'IA» pour leurs activités dans le «cloud», a commenté Gadjo Sevilla, analyste chez Emarketer.

«Le défi», selon lui, «est qu'à la clôture de mercredi, l'action de Microsoft perdait 12% depuis début 2026, à la suite de sa plus mauvaise performance trimestrielle depuis 2008. Cela montre l'incertitude du secteur concernant les dépenses dans l'IA», a-t-il considéré.

Concernant le segment «More personal computing», qui comprend le logiciel Windows (-2%), les ordinateurs, et les consoles de jeux Xbox (-5%), le chiffre d'affaires a régressé de 1% à 13,2 milliards.

Fin mars, le carnet de commandes commercial atteignait 627 milliards de dollars, soit un niveau stable par rapport à la fin du deuxième trimestre (625 milliards), mais en hausse de 99% sur un an. Cela représente environ 2,5 ans d'activité.